Spagna, il Barcellona ricorda Vilanova: dedica sulla maglietta

14:28 - Messi&C avranno un aiuto in più. Infatti, il Barcelona ha annunciato che i giocatori scenderanno in campo contro il Getafe con una dedica speciale sulla maglietta dedicata a Vilanova: "Tito, Per Semper Etern". I catalani hanno lanciato un appello ai tifosi per far sì che si presentino al Camp Nou con dieci minuti di anticipo in modo tale che possano vedere un video tributo per il tecnico.

Inoltre, il club catalano ha creato una casella di posta in cui i tifosi potranno mandare messaggi d'addio per Tito Vilanova: TitoEtern@fcbarcelona.cat.