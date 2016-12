Spagna, Del Bosque: "Io penso al gruppo, i giocatori solo a loro stessi"

19:40 - Scintille in uno degli ultimi allenamenti brasiliani della Spagna. Fabregas, durante la partitella, si sarebbe lamentato con Del Bosque per lo scarso equilibrio delle squadre. Il ct, visibilmente scocciato, gli ha ritirato la pettorina consegnandola a Xabi Alonso. Poi Del Bosque ha fatto chiarezza in una intervista a 'Deportes Cuatro': "La cosa di cui si lamenta Cesc è di aver giocato poco. Ma io penso al gruppo, i giocatori invece solo a loro stessi".

Il Mondiale che doveva confermare lo strapotere del tiki-taka è diventato invece una sorta di incubo per i campioni del Mondo in carica che non vedono l'ora di chiudere questa parentesi. Lunedì l'ultima sfida inutile con l'Australia. Oltre alle due sconfitte che hanno regalato a Casillas e compagni l'immediato biglietto di ritorno, anche un clima reso ancor più teso dalle dichiarazioni mal digerite da gran parte del gruppo di Xabi Alonso che autoaccusava il gruppo di scarsa fame. Il centrocampista del Real è subito stato "emarginato" dai compagni, poi Fabregas ha rincarato la dose durante l'allenamento. Del Bosque ha parlato anche di futuro: "Abbiamo fatto male in questo Mondiale, ma molto bene negli ultimi sei anni. Ho bisogno di riflettere a capire cosa sia meglio per me e per la Nazionale".