Spagna, Del Bosque: "Eliminazione giusta"

09:20 - "E' un'eliminazione giusta, sono stati superiori a noi". Del Bosque non cerca alibi. Il ct della Spagna rende merito al Cile dopo la sconfitta per 2-0 che ha sancito l'eliminazione dal Mondiale. "Abbiamo dimostrato poco carattere e siamo stati poco efficienti sotto porta. Non abbiamo scuse, ci abbiamo provato". Di segno opposto l'umore in casa del Cile. Euforico Vidal: "Siamo una squadra giovane che vuole vincere il campionato del Mondo".

"Siamo la sorpresa del torneo e credo che possiamo vincere il Mondiale - ha aggiunto il centrocampista della Juve - Sono felice. Io sto bene, il ginocchio non mi dà problemi e oggi ho fatto una partita ottima. Era importante per me anche fare minuti. La Juventus? Ci sto bene, ma adesso non voglio pensare solo alla nazionale".