Spagna, Coppa del Re: Barcellona-Real Madrid in diretta su Premium Calcio

16:17 - Mercoledì 16 aprile 2014, in esclusiva assoluta su Premium Calcio e su Premium Calcio HD, in diretta alle ore 21.30 verrà trasmessa la finale della Coppa del Re di Spagna 2013/14 “Barcellona-Real Madrid”. Il teatro del Clasico, una delle sfide più accese del panorama calcistico europeo, sarà lo stadio “Mestalla” di Valencia, dove nell’occasione Barça e Real si contenderanno l’ambita Coppa del Re, trofeo giunto alla sua 110.ma edizione.

In campo mancherà per infortunio Cristiano Ronaldo, ma gli abbonati Premium potranno ammirare stelle del calibro di Karim Benzema e Leo Messi, Gareth Bale e Neymar. A rappresentare l’Italia Carlo Ancelotti, tecnico dei blancos, che tenterà di soffiare il prestigioso trofeo a scapito del suo collega blaugrana Gerardo Martino.



Su Premium Calcio/HD Massimo Callegari condurrà un ricco prepartita a partire dalle ore 20.45: in studio Amedeo Carboni, vincitore di una Coppa del Re con la maglia del Valencia, e Luis Suarez, che di edizioni ne ha vinte due con la maglia del Barcellona. Al fischio finale, dopo la premiazione dei vincitori sul palco reale, interviste ai protagonisti e approfondimenti. La telecronaca del match sarà affidata a Marco Foroni, con il commento tecnico di Aldo Serena. A bordocampo Nando Sanvito.