Sospetti doping sulla Costa Rica? 

15:03 - Sospetti doping sul Costa Rica? Forse la Fifa vuole vederci chiaro e per questo sette giocatori costraricani sono stati chiamati all'anti-doping, alla fine della partita di Recife con l'Italia: lo afferma la stampa locale, precisando che "generalmente i giocatori chiamati per questi protocolli sono due o tre".

Bryan Ruiz, Michael Barrantes, Keylor Navas, Celso Borges, Christian Bolanos, Marco Urena e Diego Calvo sono stati i nomi sottoposti ai controlli, precisano la stampa, senza nascondere "la propria sorpresa", e ricordando che i giocatori azzurri chiamati all'anti-doping sono stati invece due.

"Tali controlli alterano la scaletta del rientro che la squadra aveva nel quartier generale a Santos", ha precisato la portavoce della federcalcio del Costa Rica, Gina Escobar, ricordando che il programma della squadra e' proprio quello di tornare a Santos oggi. Se i controlli dureranno troppo, i sette giocatori potrebbero rimanere a Recife, e rientrare domani.

Da ricordare, però, che anche dopo Italia-Inghilterra i giocatori azzurri fermati erano stati sei, ma Castellacci aveva spiegato che la Fifa doveva controllare i tre giocatori del Psg (Sirigu, Thiago Motta e Verrratti) che non si erano sottoposti ai controlli di Coverciano perché non erano presanti, poiché impegnati con il loro club.



COSTA RICA: "SIAMO PULITI"

"Se volete potete fare controlli su tutta la squadra, tanto non succede niente": è il commento del portiere del Costa Rica, Keylor Navas, a seguito delle verifiche antidoping disposte dalla Fifa. A raccogliere i commenti dei giocatori è la stampa locale. "Quanto è successo è una mancanza di rispetto", ha aggiunto Navas, ricordando che in genere vengono sottoposti ai controlli due giocatori per squadra, come è avvenuto appunto - ha precisato - con la nazionale italiana.

"Comunque, prendiamola con humour, siamo tranquilli e felici di poter andare avanti nella strada dei mondiali. Facciano quel che vogliono, sono le regole della Fifa. Se continuiamo a giocare ed a vincere, e se ci chiameranno tutti, andremo tutti... non c'è problema", ha precisato ancora Navas. Anche il capitano 'Tico' e autore della rete all'Italia, Bryan Ruiz, ha definito "esagerata" la decisione dei controlli, precisando che la squadra "non ha niente da nascondere".