Sorriso Zidane: si è diplomato

11:43 - Maestro nel calcio, studente nella vita. Zinedine Zidane ha ricevuto mercoledì il diploma da direttore generale di un club sportivo professionale, al termine di un master presso il Centro di diritto ed economia dello sport (CDES) di Limoges, in Francia. Un percorso di studi durato due anni, al termine del quale Zidane ha ottenuto il prezioso attestato che lo introduce definitivamente nel panorama manageriale del calcio. Ora che siede in panchina di fianco ad Ancelotti al Real Madrid, il francese tornerà al lavoro dietro una scrivania?

A testimoniarlo c'è una foto postata su Twitter da Olivier Dacourt, ex centrocampista francese attivo in Italia con Roma e Inter. L'immagine ritrae uno Zidane sorridente in compagnia dell'ex calciatore Eric Carriere: entrambi con la propria laurea in mano.