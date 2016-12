Siviglia a tutta birra: 1600 litri per l'Europa League 

16:44 - Milleseicento litri di birra per il Siviglia per la vittoria dell'Europa League. E' questo il premio di uno sponsor, la birra Cruzcampo, che ha deciso di premiare i calciatori con la specialità della casa. Una trovata geniale da parte di uno sponsor del Siviglia, la birra Cruzcampo. L'azienda ha così donato circa 1600 litri che corrispondano al peso dell'intera squadra: calcolo avvenuto dopo un evento dove ogni giocatore ha dovuto fare i conti con la bilancia. E c'è pure chi ha "barato" presentandosi al peso con cellulari e portafogli per pesare di più.