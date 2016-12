Simeone, zero proclami: "Champions, un sogno"

17:04 - Ancelotti trepida per la Decima. (E per il Milan?). Diego Simeone risponde dall'altra sponda di Madrid. E' la sua primevara, comunque vada a finire la finale di Champions di sabato sera. E dal video di As, lancia i suoi proclami che, come sempre, sono ricchi di buon senso e di umilità. Con una postillla che è una premssa: "Il più regalo che ho avuto, in questo giorni, è l'applauso dei tifosi del Barcellona, sabato, dopo l'1-1 e la conquista della Liga. Per un allenatore, vincere la Liga è fantastico. Ma ricevere gli applausi da tifosi tanto competenti è il massimo. E' il successo di un'idea".

Il gran giorno sta per arrivare. "Per noi, per i miei giocatori è un'opportunità unica. Io ho detto a tutti: giochiamo con la nostra intensità, con la nostra determinazione, con l'idea di un calcio che ci ha portati lontano. Due anni e mezzo di lavoro, due anni e mezzo di crescita: il quinto posto, la Coppa del Re, la Supercoppa europea, la Liga, ora la finale di Champions. E' stato un lavoro fatto di umiltà, di sacrifici. I traguardi raggiunti ci possono anche bastare, ma non è così".

Vincere la Champions, sarebbe... "Non ho aggettivi. Ma dobbiamo affrontare la partita senza pressioni. Certo, vincere è meglio che perdere, ma il significato del nostro lavoro non andrebbe sminuito in caso di insuccesso. Io bado ai traguardi, ma anche a un'idea, all'idea che portiamo avanti con un nostro stile. E per questo quanto i tifosi del Barcellona ci hanno tributato quell'applauso, ho capito che era l'applauso per un'idea, non per aver conquistato la Liga".

Che cosa teme da qui a sabato? "Timori no. Spero solo che i giocatori lavorino con l'intensità di tutti i giorni della stagione. So che lo faranno. Sanno di essere davanti a un traguardo immenso, ma sanno anche di poter fare quello che hanno fatto nel corso della stagione".