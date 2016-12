Simeone, dall'Argentina alla semifinale passando per Catania

10:35 - Tre stagioni per stupire tutti ed entrare di diritto nell'elite del calcio mondiale. Diego Pablo Simeone con il suo Atletico Madrid ha convinto anche i più scettici e la qualificazione alle semifinali di Champions è la ciliegina di un triennio madrileno che lo ha visto vincere un'Europa League, una Coppa del Re e una Supercoppa Uefa. E questo sembra solo l'inizio. Il Cholo ha anche un fortissimo legame con l'Italia, paese dove ha giocato per ben 8 stagioni allenando anche il Catania dal gennaio al giugno 2011, portandolo fino al tredicesimo posto finale.

Già in campo Simeone mostrava quella grinta poi trasmessa ai giocatori e i recenti successi con l'Atletico sono la prova del talento di un allenatore votato dai colleghi spagnoli come il migliore della stagione scorsa. La semifinale di Champions raggiunta dopo 40 anni sono il risultato di un percorso iniziato nel gennaio 2011, quando il Cholo venne chiamato per sostituire Gregorio Manzano. Da lì in poi un processo di crescita continua, con l'Europa League vinta sull'Athletic Bilbao, passando per la Supercoppa Uefa contro il Chelsea Campione d'Europa, finendo con la Coppa del Re conquistata contro i cugini più titolati del Real Madrid.

Proprio i blancos potrebbero essere l'ultimo ostacolo verso una storica finale di Champions, traguardo che i colchoneros non raggiungono dal 73/74, quando ad impedire il successo finale fu il super Bayern di Franz Beckenbauer.