Silvio Berlusconi: "Non vendo il Milan" 

11:24 - Dopo quella di Fininvest, ecco la smentita di Silvio Berlusconi: il Milan non è in vendita. Il presidente rossonero lo ha riferito ai cronisti durante la presentazione di un libro in Senato. "No, no, no", è stata la risposta data dall'ex premier a chi gli chiedeva se avesse intenzione di cedere la società. Nella giornata di mercoledì, l'agenzia Bloomberg aveva annunciato che la banca d'affari Lazard stesse cercando acquirenti per il club.

Fininvest aveva bollato le voci come "illazioni e ipotesi totalmente prive di fondamento". Adesso c'è anche l'intervento di Berlusconi, che per l'ennesima volta, negli ultimi anni della sua gestione, è costretto a ribadire il suo impegno per il Milan e il 'no' a qualsiasi ipotesi di cessione. Dopo 28 anni insieme, l'avventura continua.