Shakhtar Donetsk, Maicon morto in un incidente stradale

21:10 - Tragedia a Donetsk per il brasiliano Maicon Pereira de Oliveira. Il giocatore dello Shakhtar ha perso la vita in un incidente stradale. La notizia del decesso è stata confermata dal club ucraino in un comunicato. "Lo Shakhtar informa con rammarico che in data 8 febbraio 2014 la vita del calciatore Maicon Pereira de Oliveira si è tragicamente conclusa. E' morto in un incidente d'auto a Donetsk", si legge nel testo.

"Era un calciatore di talento, un ragazzo aperto e amichevole. Maicon amava la vita e la viveva in modo positivo e luminoso. La morte tragica, prematura e assurda ha portato via una persona meravigliosa. Maicon aveva solo 25 anni. Si tratta di un lutto terribile per ognuno di noi. FC Shakhtar esprime cordoglio e solidarietà alla famiglia e agli amici di Maicon. Possa riposare in pace...", conclude il messaggio dello Shakhtar.