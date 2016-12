Serie D, Zeman jr contro l'arbitro: "Tifoso della Juve o del Chieti, sapevo che avremmo perso"

11:57 - Come papà Zdenek, anche lui ha dimostrato di non aver peli sulla lingua. E così Karel Zeman, dopo la sonora sconfitta (6-0) del suo Selargius contro la Lupa Castelli Romani, ha contestato duramente l'arbitro Francesco Di Paolo, di Chieti: "Sapevo che avremmo perso ancor prima di giocare, mi chiedo se il direttore di gara fosse tifoso del Chieti o della Juventus. Quella a cui ho assistito oggi non è stata una partita ma una farsa".

Il tecnico della formazione sarda, militante in Serie D, poi prosegue: "Quando mi sono presentato l'arbitro mi ha sorriso ed in maniera irridente mi ha chiesto se fossi il figlio di Zdenek, sorridendo subito dopo. Me lo sarei dovuto aspettare, come mi dovrò aspettare trattamenti del genere in altre partite. D'accordo che meritavamo la sconfitta ma questa è stata una buffonata". Zeman jr elenca anche tutti gli episodi incriminati della gara: "Il rigore negato sul 2-0 è stato clamoroso, poi, nel secondo tempo, me ne sono andato - al 12' - dopo aver visto convalidare un gol in solare fuorigioco. Ed anche un altro gol degli avversari era in fuorigioco. Ripeto, mi ero ripromesso di non andare in panchina nella ripresa, e lì ho sbagliato, perché non sarei proprio dovuto rientrare. Invece ho visto l'ennesimo scandalo - il 4-0 in fuorigioco - e sono uscito dal campo".