Serie D, Beccalossi presidente del Lecco

14:18 - Giovani di talento per considerare la serie D un punto di partenza. E' questo il progetto dichiarato di Evaristo Beccalossi, uno dei giocatori simbolo dell'Inter del passato, oggi neopresidente della Calcio Lecco. La società bluceleste è reduce da anni tribolati e ora si prepara a tornare a lottare nel campionato di serie D per tornare tra i professionisti. Beccalossi punta su un progetto marchiato dalla linea verde per riportare in alto una societa' per nel suo curriculum vanta anche la disputa di campionati di serie A.