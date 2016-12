Serie B: Vicenza ripescato dalla Figc, è la ventiduesima squadra

21:24 - Sarà il Vicenza di Lopez la ventiduesima squadra della Serie B 2014/15. Dal caos che ha colpito la cadetteria dopo i ricorsi di Novara e Juve Stabia con tanto di dispute con il Coni, i veneti ne sono usciti con un salto di categoria insperato fino a poche settimane fa. Merito dei criteri per il ripescaggio stilati dalla Figc che hanno estromesso lo stesso Novara, premiando i biancorossi per piazzamento, tradizione sportiva e media spettatori.

Tra i due (e più) litiganti al ventiduesimo posto in Serie B, è il terzo incomodo a godere in maniera insospettabile fino a qualche giorno fa. La Figc ha infatti deciso di assegnare il posto lasciato libero dal Siena nell'organico cadetto al Vicenza di Lopez, dopo la compilazione di una graduatoria per i ripescaggi stilata in base alle richieste pervenute in Federazione secondo tre criteri: la classifica finale dell'ultimo campionato (50%), la tradizione sportiva della città (25%) e la media spettatori dal 2008/09 (25%). Criteri che hanno estromesso di fatto il Novara artefice del ritorno alla Serie B a 22 squadre, ma non ripescabile - secondo quanto deciso dalla stessa Figc e dal Coni - a causa della penalizzazione in classifica di due stagioni fa per via del calcioscommesse (comunicato 171/A).

Per il Vicenza è la terza reintegrazione in B dopo quelle del 2004/05 favorita dalla condanna del Genoa e dalle radiazioni di Perugia e Salernitana; e quella del 2011/12 in seguito alla retrocessione del Lecce per calcioscommesse. A condannare il Pisa, favorito fino all'ultimo, è stata la documentazione incompleta consegnata alla Federazione.



IL PISA ANNUNCIA RICORSO

Il Pisa, come detto, è stato penalizzato da un ritardo nella consegna dei documenti riguardanti le luci dello stadio. Il presidente Battini però a una tv locale ha annunciato ricorso d'urgenza contro la decisione della Figc: "Stamani stavamo mettendo delle lampade e alle 15.14 abbiamo mandato la certificazione richiesta. Faremo ricorso d'urgenza". Ricorso che dovrebbe essere discusso dalla Federazione già alle 20 per decidere definitivamente chi salirà in Serie B.