Serie B, Varese: tra Rea e Momenté volano gli schiaffi

11:41 - Non è bastata la vittoria di Pescara dopo un periodo negativo a riportare il sereno in casa Varese. Il mister dei lombardi Gautieri, infatti, è stato costretto a interrompere l'allenamento di giovedì dopo un inizio di rissa tra due giocatori: Angelo Rea e Matteo Momenté. Secondo la ricostruzione tra i due sarebbero volate parole grosse dopo un contatto di gioco con il difensore che avrebbe rifilato un ceffone plateale al compagno.

Nessuna reazione da parte di Momenté ma solo perché i compagni di squadra sarebbero intervenuti per tempo non concedendo spazio all'attaccante ed evitando che la situazione degenerasse. Gautieri ha immediatamente sospeso la seduta d'allenamento radunando la squadra negli spogliatoi alla presenza della dirigenza biancorossa. Per entrambi è in arrivo una multa salata. Rea, per la cronaca, nello scorso novembre fu protagonista di uno spiacevole episodio con un giornalista de "La Provincia di Varese", minacciato dal difensore dopo un 4 in pagella. Ci furono le successive scuse, ma il rapporto con la piazza continua ad essere difficile.