Serie B: sette giornate di squalifica per Paci del Brescia

18:30 - Mano pesantissima del giudice sportivo di Serie B nei confronti del Brescia. Stangata per Paci, espulso al 48' della ripresa del match perso a Crotone: sette turni di stop per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere colpito volontariamente un avversario con una gomitata alla nuca. Poi "atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro appoggiando la fronte alla sua e rivolgendogli espressioni ingiuriose".

Sempre tra i giocatori del Brescia, stangato con quattro giornate Valerio Di Cesare per comportamento non regolamentare in campo e per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; per avere infine, al rientro negli spogliatoi, spinto con violenza un calciatore della squadra avversaria; infrazioni rilevate da un Assistente e dal collaboratore della Procura federale.



In Serie B sono stati inoltre squalificati altri 12 giocatori per una giornata: Colombo (Cittadella); Lollo (Carpi); Basso (Trapani); Blasi (Varese); Hysaj (Empoli); Krajnc (Cesena); Lauro (Ternana); Moretti (Padova); Moro (Empoli); Pavoletti (Varese); Trevisan (Varese); Vantaggiato (Padova).