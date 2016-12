Serie B, playout: Pavoletti esalta il Varese, crolla il Novara

22:51 - Il Varese allontana i fantasmi della Lega Pro, aggiudicandosi la gara d'andata dei playout di Serie B: al Piola i lombardi vincono 2-0 sul Novara, grazie ad una doppietta di Pavoletti. Venerdì prossimo all'Ossola servirà un'impresa agli uomini di Aglietti: vincere con almeno tre gol di scarto. Un successo dei piemontesi per 2-0 (o 3-1, 4-2, ecc.) premierebbe comunque i varesini, meglio posizionatisi nella regular season.

Gonzalez e Manconi contro Forte e Pavoletti: Aglietti e Bettinelli (da soli venti giorni prima guida dei lombardi) si affidano alle loro punte per cercare la salvezza. Il Novara parte bene, spingendo con insistenza e mettendo in apprensione la retroguardia del Varese. Il primo episodio degno di nota capita al 18': Pesce tocca di mano nella sua area, proteste varesine, ma Di Bello lascia proseguire. Al 21' lo stesso centrocampista centra una traversa clamorosa: grande botta al volo, palla sul montante. Ma l'azione non finisce: ci prova Lazzari, Bastianoni si supera deviando la sfera. Quindi si scatena Pavoletti: assist col contagiri di Zecchin, colpo di testa del bomber che firma lo 0-1 al 26'. Il Novara risponde, ma ancora Bastianoni è decisivo su Lambrughi. Al 38' Zecchin potrebbe siglare il raddoppio, ma una sua conclusione a botta sicura trova Pavoletti sulla traiettoria. C'è tempo per l'ennesima parata di Bastianoni, che neutralizza un tiro da distanza ravvicinata di Genevier. Si va al riposo sullo 0-1.

La ripresa si apre con una palla gol per ildi testa spara sul fondo. Tanta tensione in campo: piccole scintille e tante ammonizioni, con Di Bello che fatica a tenere in mano la partita. Al 63'mette il sigillo numero 22 sulla sua stagione, ma soprattutto realizza il 2-0: la punta scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e di sinistro batte, che può solo deviare leggermente la sfera. Buio pesto per il Novara: Aglietti si gioca la carta della disperazione Rubino, mentrerisparmiain vista del ritorno. Ma è ancora il Varese ad andare vicino al gol: ci provano(70') e(75'), quindi è Momentè (78') a mancare il 3-0. L'orgoglio porta al tiro Pesce prima e Lambrughi poi, ma la rete che riapre il discorso salvezza non arriva. Finisce 0-2: venerdì prossimo servirà davvero un'impresa al, mentre il Varese vede vicina la salvezza.