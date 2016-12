Serie B, playoff: primo round al Cesena, 2-1 al Latina

23:23 - Il Cesena si aggiudica il primo round: al Manuzzi la formazione romagnola batte 2-1 il Latina nella finale di andata dei playoff di Serie B. A spaccare l'equilibrio ci pensa Volta con un preciso colpo di testa a fine primo tempo, quindi al 52' arriva il raddoppio dei padroni di casa con una deviazione aerea di Marilungo. All’89’ Cisotti accorcia le distanze, con il meritato gol che riapre i giochi in vista del ritorno di mercoledì al Francioni.

L’avvio di gara è interamente a tinte nerazzurre (anche se il Latina, a dire il vero, indossa la maglia arancione): i pontini prendono subito il comando delle operazioni, favoriti da un Cesena quasi intimidito. I moduli sono gli stessi (3-5-2 per entrambi gli allenatori) ma gli ospiti si fanno vedere già al 6’ con un destro di Jonathas dalla distanza: la squadra di Breda insiste e due minuti dopo Laribi (su assist di Jefferson) getta alle ortiche una grande occasione calciando fuori con il sinistro. Latina ancora in avanti al 13’ (pallonetto di Jonathas fuori di pochissimo), mentre al 23’ Jefferson, scattato sul filo del fuorigioco, spreca tutto mancando il bersaglio grosso da posizione favorevolissima. Il Cesena è tramortito, anche se Defrel prova a scuotere i suoi con un destro potente ma centrale, ma al 24’ i laziali tornano a pungere con Viviani (sinistro sul fondo dal limite dell’area). Nelle file bianconere, intanto, D’Alessandro deve lasciare il campo a causa di un infortunio alla spalla (causato da uno scontro di gioco dopo pochi secondi) e al suo posto entra Garritano: la squadra cerca di rialzarsi e al 26’ il cross dalla destra di De Feudis colpisce involontariamente la traversa, poi il destro di Cascione termina sul fondo di un niente. Il vento è cambiato, perché ora i romagnoli avanzano il raggio di azione: al 37’ Defrel (su cross di Garritano) sale in cielo ma la sua zuccata esce, poi al 39’ Marilungo (fino a li in ombra) colpisce l’esterno della rete con il sinistro e poi, al 3’ di recupero, Volta sblocca il risultato con un perfetto colpo di testa su cross dalla destra di Coppola. Mister Breda cerca di scuotere i suoi inserendo Ristovski al posto di Milani ad inizio ripresa, ma il Cesena gioca senza tensione e al 52’ trova il raddoppio: corner di De Feudis dalla sinistra, Cascione fa da sponda con la testa e Marilungo trova la deviazione vincente in area piccola. Il Latina sembra sul punto di crollare, la squadra paga a caro prezzo gli errori del primo tempo e allora Breda si gioca tutti i cambi: vanno in campo Cisotti (classe ‘93’ scuola Chievo) e Morrone, mosse decisive. Intanto il Cesena, trascinato dai propri tifosi, si rende pericoloso con un paio di iniziative di Coppola, ma al 64’ un destro al fulmicotone di Jonathas fa intendere che i pontini non sono usciti dal campo: passo dopo passo gli ospiti tornano a premere (anche se al 72’ Coppola sfiora il 3-0) e al 76’ Coser deve compiere una prodezza per respingere una bella girata di Jonathas. Il Latina sa che con un gol la sfida di ritorno sarebbe meno complicata e si butta in attacco: Alhassan calcia sopra la traversa all’86’, un minuto dopo Cisotti sfiora il gol con una pregevole girata (superlativo Coser) ma all’89’ lo stesso Cisotti trova l’angolo vincente con un felpato destro a giro dal limite dell’area. La gara si chiude dopo quattro minuti di recupero: il primo round è del Cesena (a cui basterà non perdere nel ritorno per festeggiare la promozione), mentre il Latina dovrà vincere con qualsiasi risultato per staccare il pass per la serie A.