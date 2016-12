Serie B, playoff: il Modena vola, lo Spezia si ferma

23:08 - Il Modena prosegue la sua corsa verso la Serie A. La squadra di Novellino sconfigge 1-0 lo Spezia al Braglia nel primo turno dei playoff e si qualifica per la semifinale contro il Cesena. Decide la rete di Signori, appena subentrato all'infortunato Babacar, al 56'. Per lo Spezia di Mangia si infrange il sogno Serie A, mentre i Canarini saranno impegnati domenica ancora al Braglia alle ore 20.30 contro il Cesena nella semifinale d’andata.

Parte col piede sull'acceleratore il Modena, che al 3' crea subito una discreta palla gol con il tiro da posizione defilata di Babacar, deviato però in angolo da un attento Leali. Poi lo Spezia guadagna campo e si lamenta in due occasioni per gli interventi in area su Ferrari di Cionek e Zoboli: in particolare nel secondo caso sembra esserci il rigore, ma l'arbitro Nasca lascia correre. Nel finale di frazione, al 46', Bellomo fulmina in anticipo proprio Zoboli ma davanti a Pinsoglio si fa ipnotizzare, sprecando un'ottima opportunità per il vantaggio. Ripresa sulla falsariga del primo tempo, ma la svolta arriva al 52': Babacar lascia il campo per un sospetto stiramento che lo mette in dubbio per l'andata col Cesena, al suo posto entra Signori che al 56' risolve la gara. L'attaccante riceve un filtrante dalle retrovie, vince un rimpallo con Madonna e di destro beffa Leali. Mangia mette Ebagua per avere più peso offensivo, ma la difesa dei padroni di casa regge fino alla fine senza eccessivi patemi. Al termine della gara esplode la festa del Braglia, che domenica sarà di nuovo gremito per la sfida di andata dei playout contro il Cesena.