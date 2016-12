Serie B, playoff: gioia Bari, è in semifinale

10:23 - Il Bari vince 3-0 a Crotone nel turno preliminare dei playoff di Serie B e si qualifica alle semifinali dove affronterà il Latina (andata al San Nicola domenica 8, ritorno al Francioni mercoledì 11). I biancorossi di Alberti, sostenuti da un migliaio di tifosi al seguito, espugnano lo Scida grazie alle reti di Galano (28’), Joao Silva (91’) e Sciaudone (95’). Finisce qui l’avventura del Crotone, protagonista comunque di una stagione eccezionale.

Modulo speculare ad inizio gara per Drago ed Alberti, che si affidano entrambi al 4-3-3. Evidente la tensione nei primi minuti di gioco, con le due squadre che giocano a ritmi molto alti ma mettono in piedi poche azioni ben congegnate: per il primo tiro in porta bisogna aspettare il 24', con Cani che scalda i guantoni di Gomis. Botta da fuori dell'albanese, l'estremo difensore del Crotone si supera: un duello fra i due che continuerà nel secondo tempo. Il portiere senegalese non potrà quattro minuti dopo, quando Galano fa 1-0 col mancino su assist perfetto di Joao Silva, ammutolendo la torcida pitagorico. I padroni di casa la chance più clamorosa per pareggiare ce l'hanno al 42', ma Suagher da due passi non riesce a ribadire in rete il corner di Cataldi. Nell'inizio della ripresa ci si aspetta qualcosa di più dagli squali, ma la formazione di Drago viene messa alle corde da un tarantolato Cani: l'albanese prima non arriva per un soffio sul traversone di Sciaudone, poi al 54' l'ex Carpi sfiora il gol capolavoro, con un colpo di tacco volante su suggerimento dal fondo di Defendi, Gomis ancora una volta tiene a galla i suoi con un gran riflesso. Drago toglie Dezi al 63' con Giannone, ma subito dopo perde Bidaoui, il più vivace dei suoi, ed il Crotone si spegne: all'87 il miracolo di Ceppitelli sulla linea di porta, con il difensore del Bari che salva un gol fatto, sembra essere di buon auspicio per i calabresi in vista del forcing finale, ma la dormita al 90' della retroguardia rossoblu spiana la strada ai pugliesi: Zanon, lasciato libero di crossare, vede l'inserimento di Joao Silva, che da due passi fredda Gomis. A tempo scaduto, dopo un po' di tensione, ecco arrivare la mazzata finale: il pallone rotola fuori dall'area di rigore del Crotone, e Sciaduone lo spara di potenza in rete per il 3-0 definitivo. Crotone che ripartirà nel prossimo campionato di Serie B, mentre il Bari continuerà il sogno verso la A domenica prossima al San Nicola, nell'andata della semifinale playoff col Latina.