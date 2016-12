Serie B, playoff: Cesena in finale, col Modena basta il pari

22:53 - E’ festa grande al Manuzzi: al Cesena basta l’1-1 contro il Modena per accedere alla finale dei playoff di Serie B. Gli uomini di Bisoli, in vantaggio nella ripresa con Marilungo (autore del gol vittoria all’andata), subiscono la rete del pareggio di Manfrin. Il Modena, sfortunato per la traversa colpita ad inizio gara da Babacar, tenta il forcing finale ma non riesce più ad impensierire Agliardi consegnando le chiavi della finale al Cesena .

I gialloblù, costretti a vincere con due gol di scarto, partono a spron battuto. Dopo due minuti Babacar scuote la traversa da fuori area. Il Modena sfiora il vantaggio due volte tra il 15’ e il 16’: Agliardi è decisivo, prima su un diagonale di Molina, poi su una conclusione ravvicinata di Granoche. Il caldo intenso, però, la si fa sentire e la squadra di Novellino (squalificato, in panchina c’è De Gradi), con il passare dei minuti, cala vistosamente, lasciando campo al Cesena. Padroni di casa pericolosissimi al 34’ con un destro da fuori area di Marilungo: Pinsoglio vola a deviare in angolo. Bianconeri vicini al gol anche al 42’ con un diagonale di Renzetti che sorvola di poco la traversa.La ripresa non è da meno, quanto a emozioni, del primo tempo. Al 48’ colossale occasione sciupata da Bianchi, che, smarcato in area da Babacar, manca clamorosamente la porta. Un minuto dopo è Defrel a fallire calciando alto, seppur da posizione meno favorevole. Al 55’ Zoboli s’infortuna in uno scontro con Defrel ed esce temporaneamente: il Cesena ne approfitta per prendere alla sprovvista la difesa modenese e un minuto più tardi, segna. D’Alessandro fugge sulla destra e chiama alla respinta Pinsoglio, Marilungo è lesto a colpire di rapina per l’1-0 al minuto 56. Gli ospiti non demordono: al 61’ Agliardi ribatte di piede un rasoterra del neo entrato Doudou. Il Cesena prova a replicare in contropiede: al 64’ Marilungo manca il tap-in su invito di Renzetti. Al minuto 72 Pinsoglio respinge un diagonale di Garritano. Al 75’ arriva il pari modenese: punizione di Babacar su cui non è impeccabile Agliardi, e Manfrin mette in rete l’1-1. Non c’è però più tempo per mettere in discussione la qualificazione e il Cesena può festeggiare l’approdo alla finale di domenica.