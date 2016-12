Serie B, playoff: Bari fermato, Latina in finale

14:50 - Saranno Cesena e Latina a giocarsi l'ultimo posto per salire in Serie A. Nel ritorno della semifinale playoff del Francioni, i pontini pareggiano 2-2 contro il Bari come all'andata al San Nicola e passano in virtù della miglior classifica in campionato. Succede tutto nella ripresa col vantaggio dei pugliesi su rigore con Polenta, il pari di Jonathas sempre dal dischetto, il 2-1 di Laribi per il Latina e il definitivo 2-2 di Galano.

Al Francioni di Latina arriva il Bari che, dopo il 2-2 del San Nicola, deve vincere per centrare la finale playoff. I pugliesi sono pericolosi con un tiro dal limite di Calderoni, un colpo di testa di Polenta e una bella girata di Joao Silva, conclusioni tutte parate da Iacobucci. La migliore chance per il Latina è un destro da fuori di Ristovski che Guarna devia in angolo con un po' di affanno.

Nella ripresa i padroni di casa, con Jefferson e Laribi entrati al 51', premono e prima del quarto d'ora hanno due occasionissime: primi Crimi spara alto a due passi da Guarna, poi Jefferson in contropiede sfiora il palo col diagonale. Nel momento peggiore il Bari risorge e con Galano conquista un calcio di rigore per fallo di Alhassan. Polenta spiazza Iacobucci e fa 1-0 al 73'. Il vantaggio dura fino all'81' quando Jonathas si conquista e trasforma il rigore dell'1-1. Incassato il pari i pugliesi si ributtano in avanti e all'84' incassano il 2-1 in contropiede di Laribi che batte Guarna con un chirurgico destro dal limite.

Sembra finita ma all'88' il Bari fa 2-2 con Galano che sfonda in area, scarica il diagonale e realizza con la complicità di Iacobucci che manca una agevole presa. I pugliesi ci credono e si gettano in avanti ma al 95' il fischio finale di Pinzani chiude il match. Il Latina festeggia l'accesso in finale, ultimo passo prima della serie A: domenica l'andata al Manuzzi di Cesena, mercoledì prossimo il ritorno al Francioni.