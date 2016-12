Serie B, Palermo: vittoria di rigore. Allungo sull'Empoli che rallenta a Trapani 

18:11 - Il Palermo vince la sfida a distanza con l’Empoli e va in fuga, a più quattro sui toscani. I rosanero vincono con il minimo sforzo: basta un rigore di Abel Hernandez per far sorridere Iachini, che ha sofferto il Padova soprattutto nel primo tempo. Non ha la stessa determinazione l'Empoli che viene fermato sullo 0-0 da un Trapani che meriterebbe la vittoria più degli avversari. Il Crotone strapazza il Pescara per 3-0.

Alla 24.ma giornata il Palermo prova la fuga. Un pomeriggio più difficile del previsto, però, per i rosanero che ospitano il Padova, penultimo in classifica, e soffrono soprattutto nel primo tempo quando sia Vantaggiato che Pasquato spaventano la squadra di Iachini. Meglio il Palermo nella ripresa, più intraprendente e pericoloso sotto porta. Hernandez risolve tutto dal dischetto, ma oggi il Palermo porta a casa solo, si fa per dire, il risultato. L'Empoli, invece, porta a casa un misero punto che non può bastare a una squadra in piena lotta per il titolo. Trapani migliore dei toscani per larga parte di gara, e sfortunato quando al 67’ il colpo di testa di Basso si stampa sul palo. Domenica ci sarà Empoli - Cesena, vincere sarà d'obbligo. Quarta sconfitta consecutiva per il Pescara di Marino che affonda sul campo del Crotone. Incontenibile Bernardeschi, il giovane in prestito dalla Fiorentina segna una doppietta e lancia i suoi. Al 66’ arriva anche il 3-0 grazie a un bellissimo gol di Cataldi, il primo in Serie B. Espulso il pescarese Schiavi nel finale. In fondo alla classifica Juve Stabia e Reggina si annullano, finisce 1-1 ed è un risultato che non fa felice nessuno. Al San Nicola il Bari doma il Siena e si prende tre punti fondamentali per la lotta salvezza. In vantaggio dopo soli 2 minuti con Joao Silva i padroni di casa giocano meglio e meritano anche il raddoppio che, puntuale, arriva al 45’: errore imperdonabile di Belmonte che si fa soffiare il pallone da Defendi, è 2-0 all’intervallo. Nella ripresa accorcia le distanze il giovane Cappelluzzo ma non basta, il Siena sprofonda a metà classifica. A Terni andava in scena Ternana – Avellino, due squadre in forma e piene di coraggio. La gara la conduce l’Avellino ma sono i padroni di casa a passare al 56’con un rigore di bomber Antenucci. Immediata la reazione dell’Avellino che pareggia con un chirurgico destro di Galabinov. E’ il decimo gol in stagione per il bulgaro. Punti pesanti anche quelli che raccoglie il Modena di Novellino sul campo del Cittadella. Gara bloccata, con poche occasioni, ma la partita si elettrizza nel finale quando l’arbitro Bruno decreta un calcio di rigore per il gli emiliani. Dal dischetto Mazzarani non sbaglia e per il Modena sono punti che sanno d’aria di montagna. Varese – Latina e Carpi – Spezia finiscono, rispettivamente, 0-0 e 1-1. Spezia beffato nel finale dal rigore di Memushaj. La squadra ligure rimane comunque in alta quota con 35 punti al pari del Latina, che non impressiona al Franco Ossola di Varese. Lunedì sera l'ultima gara della 24.ma giornata tra Novara e Brescia.

Davide Garavaglia