Serie B: Palermo solo un pari, Latina scatto playoff

18:48 - Quattro giornate alla fine della "Regular Season" di Serie B e il Latina compie un importante scatto in zona playoff, portandosi al 3° posto solitario battendo la Ternana (che chiude in 9) 2-0. Solo 1-1 per il Palermo con il Lanciano. Vince il Modena, 3-1 a Novara e il Cittadella a Trapani. Il Pescara vince col Siena, lo stesso fanno il Carpi in casa del Varese e l'Avellino con lo Spezia. Pari 1-1 tra Reggina e Brescia.

La squadra del giorno è senza dubbio il Latina, che batte per 2-0 la Ternana e sale al 3° posto solitario, a 61 punti, +2 sul Cesena e +3 sul Crotone. Partita bloccata, stentano le occasioni da gol: il primo tempo si chiude infatti sullo 0-0. Nel secondo tempo, dopo 4 minuti la Ternana rimane in 10 uomini: espulso con rosso diretto Russo, autore di un brutto fallo a centrocampo. Al 63' seconda espulsione, sempre per la Ternana: Miglietta prende il secondo giallo per un fallo al limite dell'area, dalla punizione conseguente Viviani batte Sala. La partita sostanzialmente si chiude qui: la Ternana ci prova, ma 2 uomini i meno sono troppi. E puntuale arriva il 2-0 in azione di contropiede, al 93': la rete la firma Jefferson.

Buon salto in zona playoff anche per il Modena, che sconfigge il Novara per 3-1 e si porta a 56 punti, al 6° posto: girandola di emozioni nel primo tempo, con il vantaggio di Babacar al 13' raggiunto dopo 60 secondi dal pareggio di Sansovini per gli ospiti. Nel secondo tempo, Modena che ristabilisce immediatamente le distanze, con una rete di Signori al 48'; il punto esclamativo lo mette ancora Babacar 10 minuti dopo, al 59'. Novara che oltre alla partita perde Ludi, uscito per infortunio al 4' del primo tempo: difficile che possa rivedersi in campo per questo finale di stagione.

Il big-match della giornata, almeno sulla carta, era Palermo-Lanciano: il match termina 1-1, con reti nel primo tempo di Barreto al 40', pareggiato dopo 3 minuti dall'inizio del 2° tempo ad opera di Falcinelli. Nel mezzo molte occasioni per i siciliani e due traverse colpite da Abel Hernandez. Palermo sempre più primo, Lanciano che si vede affiancato dal Modena.

L'ultimo posto playoff, l'ottavo, lo occupa momentaneamente l'Avellino, autore di un'ottima prova contro uno Spezia inconsistente: 2-0 e partita chiusa già nel primo tempo, con rete di Galabinov al 23', raddoppiata al 30' da Schiavon. Avellino che con questi 3 punti scavalca proprio lo Spezia e lo distanzia di 1 lunghezza, 55 contro 54.

Spezia raggiunto anche dal Bari, che travolge 3-0 la Juve Stabia retrocessa da tempo: le reti all'8' da parte di Joao Silva, prima della doppietta di Galano al 69' e al 79'. Un buon Bari, sempre in controllo del match e mai veramente in affanno: Juve Stabia che sta già preparando la prossima stagione, nel tentativo di risalire immediatamente in cadetteria.

Brutto stop per il Trapani, che viene sconfitto in casa dal Cittadella e vede allontanarsi le speranze playoff. Alla rete dei padroni di casa all'11', su calcio di rigore, di Basso risponde al 27' l'ex. Djuric. Al 54' l'episodio chiave: fallo da ultimo uomo di Pagliarulo, espulso e Trapani in 10: punizione-schema da parte di Paolucci che spacca la rete: 1-2 e Cittadella che si allontana dalla zona calda, issandosi a 45 punti, +2 sul Varese.

Varese sconfitto malamente in casa dal Carpi per 0-2: le reti, entrambe nel 2° tempo, portano la firma di Mbakoglu al 59'. Il raddoppio arriva al 91' con il rigore dell'ex Pesoli. Partita molto nervosa, chiusa con 9 ammonizioni: Varese che occupa l'ultimo posto playout, ovvero il 18°, con 43 punti.

Più tranquilla, a 50 punti, troviamo il Brescia, che però non va oltre l'1-1 con la retrocessa Reggina. Calabresi che passano addirittura in vantaggio al 30' con Fischnaller, per poi subire il pari al 77' da parte di Corvia su rigore (nell'occasione espulso Lucioni). A 50 punti troviamo anche il Pescara, che batte il Siena 1-0 e mette fine ai sogni playoff dei toscani. La rete, al 69', porta la firma di Sforzini, in mischia.