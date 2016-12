Serie B: Palermo fermato dallo Spezia sull'1-1, Empoli vincente sul Padova e a -2

20:36 - All'Empoli basta un gol di Maccarone per battere il Padova. Toscani che ritrovano la vittoria dopo quattro partite e che ora sono a -2 dal Palermo, fermato sull'1-1 in casa dallo Spezia. Continua la favola del Trapani, che stende 2-0 il Modena ed è in piena zona play-off. Il Cesena acciuffa la vittoria al 92' con un rigore di Rodriguez. Pescara sempre più giù: 1-0 a Bari e Marino, già a rischio, è stato esonerato. Al suo posto forse Ivo Iaconi.

Fari puntati sulla partita di Padova. Ci ha pensato Massimo Maccarone a far tornare il sereno con un tap-in vincente al 35’. Padova che rimane terz’ultimo ma esce a testa alta dal match, cercando il pareggio fino alla fine. Un successo che vale doppio di fronte al pareggio casalingo per 1-1 della capolista Palermo contro lo Spezia: vantaggio degli uomini di Iachini al 16' con Hernandez, pareggio a 4' dalla fine di Scozzarella.



Vittoria preziosa anche del Cesena sul campo del Carpi. Apre le marcature Ardemagni che si procura e trasforma un calcio di rigore. Immediata la reazione dei bianconeri che pareggiano con Luka Kranjc, difensore in prestito dal Genoa. Nella ripresa il Carpi rimane in dieci (doppio giallo per Lollo) e la partita cambia. Il Cesena spinge ma deve aspettare fino al 92’ per gioire, quando l'arbitro Pinzani decreta un calcio di rigore che Rodriguez trasforma per il definitivo 1-2. In scia del Cesena c’è ancora il Trapani che continua la sua brillante stagione battendo 2-0 il Modena. Unica vittoria con due gol di scarto della giornata, grazie alle reti di Basso nel primo tempo e di Mancosu al 68’. Sabato prossimo l’attesissimo big match proprio contro il Cesena. Un po’ meno bene se la passa il Pescara di Pasquale Marino che perde 1-0 a Bari. Sesta sconfitta consecutiva per gli abruzzesi che sprofondano a metà classifica, decide un gol di Joao Silva al 75’ dopo uno splendido assist di Cristian Galano. Marino, già a rischio, è stato esonerato.



Ternana-Siena finisce con un pirotecnico 2-2, dove il vero protagonista di giornata è l'allenatore dei toscani Beretta. Sotto per 2-0 dopo i gol di Antenucci e Litteri, azzarda uno spregiudicato 2-4-4 e recupera la partita in 15 minuti. Rosina accorcia le distanze su rigore e all’84’ Rosetti trova il pari di testa su assist di Angelo. Pareggiano anche Lanciano – Latina (0-0), con i primi che perdono terreno da Empoli e Cesena, e Varese – Avellino che finisce 1-1 con i biancorossi che pareggiano nel finale in mischia. Al termine della partita, oltre le lacrime del portiere dell'Avellino Terraciano, si sfiora la rissa con gli allenatori in campo a sedare gli animi. In fondo alla classifica vince il Novara 1-0 con il secondo gol in maglia azzurra di Sansovini, mentre pareggiano per 1-1 Juve Stabia e Cittadella, con i campani che hanno di che rammaricarsi dopo il rigore fallito da Di Carmine e la superiorità numerica dal 29’ del primo tempo. Juve Stabia che getta al vento una preziosa occasione per risalire la china.