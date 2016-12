Serie B, Palermo ed Empoli di misura. Rosina trascina il Siena alla vittoria

11:25 - Il Palermo si porta a casa il derby siculo contro il Trapani e blinda sempre di più la Serie A. Basta un contropiede micidiale concluso da Lafferty per piegare la squadra di Boscaglia. Risponde a tono anche l'Empoli che risolve a 14' dalla fine con Verdi. Chi non riesce a tenere il passo è il Crotone che si infrange sul muro del Carpi (0-0) e viene così superato al terzo posto dal Latina che abbatte il Novara 4-1.

Un po’ di paura, nulla di più. Empoli e Palermo soffrono ma alla fine la spuntano e proseguono la corsa verso la Serie A. I rosanero vivono un sabato complicato nel derby siciliano contro il Trapani, ma basta un contropiede micidiale finalizzato da Lafferty a mortificare la squadra di Boscaglia che, a onor del vero, avrebbe meritato di più. Nel primo tempo, ancora sullo 0-0, l’arbitro non assegna un rigore netto al Trapani per fallo di mano di Laazar. Il Palermo, comunque, si dimostra grande squadra perché quando c’è da colpire non fallisce mai il bersaglio. Ora Iachini e i suoi possono dare inizio al countdown verso la Serie A. Anche l’Empoli guadagna tre punti verso la promozione. Sebbene la strada sia ancora molto lunga la squadra di Sarri dimostra di meritare la vittoria. Due episodi chiave nel primo tempo: la traversa di Valdifiori e, poco dopo, un gol-non gol di Tavano, con respinta di Brignoli sulla linea. Le proteste sono veementi ma inutili. Nella ripresa l’Empoli alza il baricentro e a 12’ dalla fine trova il gol vittoria con lo scavetto di Verdi. Secondo posto al sicuro. Il Latina per mezz’ora ci aveva creduto al secondo posto, invece si deve accontentare, per così dire, della terza piazza. Nerazzurri protagonisti assoluti nella gara contro il Novara che non riesce più a tirarsi fuori dalla zona calda e perde 4-1. Altra sconfitta per i piemontesi che affondano sotto i colpi di Jonathas, che prima sblocca il risultato e poi serve l’assist per il 2-0 di Ristovski. C’è anche tempo per dilagare con le reti di Viviani (magia su punizione) e Jefferson. Inutile il momentaneo 1-3 di Sansovini. Tripudio Latina, mai così vicino alla Serie A come oggi. Il grande sconfitto di giornata è il Crotone che pareggia 0-0, in casa, contro il Carpi. Prova incolore degli uomini di Drago che vengono avvicinati dal Siena e scavalcati dal Latina. Che la squadra si sia già sgonfiata? Show Rosina a Siena dove i toscani vincono 1-0 grazie a un gol fantascientifico del fantasista. La punizione che regala i tre punti a Beretta è una perla che si accomoda sotto l’incrocio. Bello, ma anche importante perché grazie alla vittoria sul Lanciano è ora a quota 51, a -1 dal Crotone. Senza penalizzazione il Siena sarebbe seconda a +2 dall’Empoli. Prestazione da cancellare per gli ospiti che devono ringraziare la fortuna e il loro portiere se lo scarto sia solo di un gol. Così i playoff non si raggiungono. Lanciano raggiunto a quota 48 dal Modena che vince 4-2 al Braglia contro la Juve Stabia, oramai rassegnata alla retrocessione. Primo tempo che si chiude sul 2-2 con le tragicomiche papere di Benassi e Pigliasolo (con compartecipazione di Garofalo) sui primi gol. Poi il rigore di Sowe e la risposta di Stanco mandano le squadre a riposo. La ripresa è tutta a favore di Novellino che vede i suoi uomini travolgere la Juve Stabia, sotto i colpi di Granoche (sesto gol in stagione) e capitan Zoboli. Avellino – Brescia e Varese- Bari si concludono con le vittorie esterne dei lombardi e dei pugliesi per 1-0. Decisivo all’88’ Corvia che risolve una partita piuttosto brutta e scarna di emozioni. Molto più tambureggiante la vittoria del Bari che gioca meglio e si dimostra squadra dal grande carattere, nonostante le vicende extracalcistiche. La rete decisiva è di Defendi al 42’ (bellissima voleè su calcio d’angolo). Pescara e Cittadella, invece, si dividono la posta in palio (1-1). Ma è un pareggio che serve a poco a entrambi. Il Cittadella, che nel finale spinge molto di più, poteva approfittare delle sconfitte di Novara e Ternana aspettando il match salvezza di domani (Padova – Reggina alle 12.30). Per il Pescara è un punto che non può essere sufficiente per rincorrere il treno playoff.