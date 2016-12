Serie B, Palermo e Empoli: tre punti e tanta fatica. Show del Bari a Trapani

20:03 - Il Palermo sfata il tabù Varese e sente odore di A. Vittoria per 1-2 con reti di Vazquez e Bellotti dopo che Pavoletti aveva illuso i lombardi. Ma l'eroe di giornata è Sorrentino che salva i suoi nel finale. Come il Palermo anche l'Empoli vince di misura. Il 2-1 sulla J.Stabia con firma del duo Tavano-Maccarone. Il Bari rimonta a Trapani in un match che finisce 3-4. Lanciano umiliato 5-1 a Padova. 2-0 del Cesena al Novara e bianconeri terzi.

Il Palermo non si ferma più. Altro step verso la gloria. Era dal lontano 1984 che i rosanero non vincevano al Franco Ossola di Varese, c’è voluto un insuperabile Sorrentino a regalare a Iachini una delle vittorie più importanti nel girone di ritorno. Primo tempo di grande intensità, dove il Varese si conferma bestia nera del Palermo. Passa subito la squadra lombarda dopo 14’ con Pavoletti, riscossa rosanero e pareggio di Vazquez, che spedisce in rete dopo l’ottimo intervento di Bressan su Pisano. Nella ripresa, al 53’, esce Dybala ed entra Belotti. Mossa azzeccata, perchè al 64’, in mischia, il più lesto di tutti è il neo entrato che fa 2-1. Ci penserà poi Sorrentino a negare, per due volte, il pareggio ai padroni di casa (stupenda la parata su Rea). Il Varese finirà la partita in 9, visibilmente irritato per una sconfitta che forse non meritava. Al Castellani arriva il fanalino di coda Juve Stabia. L’Empoli non fallisce l’appuntamento ma deve aspettare il solito Maccarone per sbloccare un match che era partito pur sorridendo ai toscani che con il 16esimo gol stagionale di Tavano trovavano il vantaggio. Il vantaggio non agevola, però, l’Empoli che subisce il pari a un minuto dal termine del primo tempo con Zampano. Al 70’ è ancora Maccarone che semina il panico. Gran botta dal limite dell’area, palla che sbatte sulla traversa e va in gol. E’ il 12esimo centro per BigMac. Tre punti importanti per la squadra di Sarri che allunga su Lanciano e Trapani. A Trapani c’è tutto lo spettacolo di giornata. Una partita pirotecnica che si conclude con un altrettanto spettacolare 3-4. In vantaggio i padroni di casa dopo appena 5’ con Iunco arriva anche il raddoppio poco dopo con Ciaramitaro, che conclude in rete uno scambio tutto siculo con Mancosu. Ma il ritorno del Bari annichilisce il Trapani. In 12’ minuti la squadra pugliese segna tre gol e ribalta il match. Le marcature di Romizzi prima e Galano poi fanno piombare il Trapani nell’oblio. Al 35’ Polenta completa la rimonta dal dischetto.Come se non bastasse al 41’ arriva il colpo del 2-4 in contropiede con Calderoni. Tripudio Bari, incubo Trapani. La ripresa è meno spettacolare dei primi 45’ ma l’intensità della partita rimane altissima, tanto che al 57’ il Trapani accorcia le distanze con Mancosu. I padroni di casa avrebbero tutto il tempo per pareggiare, il Bari chiude anche in dieci ma si porta via tre punti. Amarezza infinita per il Trapani. Altro k.o in zona playoff è quello del Lanciano, sul campo del Padova. Veneti che giocano con personalità e passano subito con Celik, su assist al bacio di Pasquato. L’1-0 sveglia il Lanciano che riesce ad agguantare il pari su calcio di rigore, trasformazione perfetta di Comi. Ma è il Padova che cerca con più insistenza il gol ed è premiato al 58’ con la rete di Improta. La punta di Michele Serena dopo aver sbagliato due gol semplici infila il terzo, molto più difficile. Mammarella va al bar e Improta fa 2-1. E’ ancora un’insaziabile Improta che firma il definitivo 3-1, altra dormita della difesa abruzzese e altro bel gol. Da qui in poi il Lanciano sparisce dal campo e il Padova dilaga con Vantaggiato prima (83’) e con Tommaso Rocchi a tempo scaduto, è 5-1. Una boccata d’aria fresca per Serena e co. Stesso punteggio, 1-0, e stessi punti in classifica, 48, per Latina e Avellino. I campani superano il Cittadella con il settimo sigillo di Castaldo, mentre ai nerazzurri basta un gol di Paolucci all’11 minuto per risolvere la pratica Carpi. Serse Cosmi, invece, esce dall’Adriatico con l’amaro in bocca. Il suo Pescara si fa raggiungere due volte dalla Reggina. La prima rete è un preciso destro di Brugmana che bacia il palo ed entra in rete. Due minuti dopo una magia al volo di destro regala l’1-1 ai calabresi. Il Pescara torna avanti all’ 85’ con Mascara ma, ancora, pareggia un minuto dopo Fischneller. Beffa per i padroni di casa che non sfruttano il passo falso di Trapani e Lanciano.Chi non sbaglia un colpo è il Siena di Beretta. Al Franchi finisce 2-1 per i toscani che battono con merito un Brescia in evidente difficoltà. A due minuti dall’intervallo segna l’ex Lecce Giacomazzi, la seconda rete è di Fabbrini. Primo gol in stagione per l'ex Palermo. A nulla serve la rete di Benali, seppur capiti due minuti dopo il raddoppio del Siena. Il tempo non è amico del Brescia, che capitola sempre più in basso alla classifica. L’ultimo match della 32esima giornata è lo scontro tra Modena e Spezia. Fermate da un legno a testa al Braglia finisce 0-0, un punto che non dispiace a nessuno.