Serie B: Latina da urlo, schiantato il Padova

23:28 - Il Latina non si ferma. Nell'anticipo della 27esima giornata di Serie B la squadra di Breda batte con un perentorio 3-0 il Padova, centra l'ottavo risultato utile consecutivo e aggancia il Cesena al terzo posto a quota 42 punti: a decidere il match la doppietta di Jonathas (sono dieci in campionato per l'ex Brescia) e il sigillo di Viviani. Padova sempre più in difficoltà e penultimo a 21 punti: i tifosi obbligano i giocatori a togliersi le maglie.

Primo tempo tutto di marca nerazzurra, con tante occasioni per i padroni di casa. Tra 9' e 11' Alhassan e Paolucci spaventano Nocchi, ma la vera occasione ce l'ha Viviani al 14': sul suo traversone è bravo Kelic a respingere sulla linea, poi è lo stesso prodotto del vivaio della Roma a sparare alto sulla ribattuta. Il vantaggio è nell'aria e si concretizza al 31', quando Jonathas raccoglie il servizio dello stesso Viviani, stoppa di petto e batte Nocchi di destro. Anche la ripresa vede la superiorità del Latina, che al 53' sfiora il raddoppio col colpo di testa di Cottafava su angolo di Viviani: c'è il palo a dire di no al difensore. Il Padova prova a reagire al dominio nerazzurro coi tentativi di Improta e Melchiorri, ma tra 63' e 69' la squadra di Breda chiude i conti: prima è Jonathas, ancora su servizio di Viviani, a girare in rete di destro il 2-0; poi il brasiliano ricambia il favore e consente al centrocampista di freddare Nocchi con un preciso rasoterra dal limite. Nulla da fare per il Padova, lo spettro della Lega Pro inizia ad assumere dimensioni allarmanti. Prossimo turno con Brescia-Latina e Padova-Modena.