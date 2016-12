Serie B: l'Empoli sogna, il Cesena blinda i playoff

23:48 - Sorridono a Empoli e Cesena i due anticipi della 38.ma giornata di Serie B. I toscani di Sarri battono 3-1 il Crotone al Castellani (doppietta di Maccarone) e conquistano tre punti pesantissimi in ottica promozione rafforzando il secondo posto. Colpo esterno del Cesena che vince 1-0 a Padova grazie a un rigore di Cascione al 91': i romagnoli salgono momentaneamente al terzo posto, i veneti restano terz'ultimi a -5 dalla zona playout.

PADOVA-CESENA 0-1

Ritmi bassi e nessuna emozione nella prima mezzora. Da segnalare solo l'infortunio di Consolini, sostituito da D'Alessandro al 19'. Poi, al minuto 30, la prima occasione, seppur fortuita, per i padroni di casa: un rinvio di Carini dalla trequarti d'attacco diventa un tiro diretto all'incrocio: Coser riesce a deviare il pallone in angolo, evitando la beffa. Al 38' Iori pesca Melchiorri in area: colpo di testa che esce di un soffio. Ancora Iori, al 43', protagonista con un bell'assist, stavolta per Pasquato: il tiro, scoccato al volo dal limite dell'area piccola, sorvola la traversa. Nella ripresa si vede finalmente il Cesena: al 50' Nocchi deve respingere in tuffo un rasoterra di Defrel. Poi ancora tanta noia, fino al minuto 76 quando Coser rischia la frittata: esce male su un lancio di Iori, Improta colpisce di testa ma il pallone termina a lato. All'89', con i padovani tutti all'attacco, D'Alessandro fugge in contropiede e Osuji, in disperato recupero, lo stende in area: rosso per il nigeriano e calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto Cascione, subentrato a Defrel al 66', trasforma il tiro dagli undici metri e decide la partita. A fine gara, contestazione dei tifosi patavini ai propri giocatori. Prossimo turno, infrasettimanale, a Terni per i veneti, mentre i romagnoli ospiteranno l'Empoli.

EMPOLI-CROTONE 3-1

Il match del Castellani inizia bene per l'Empoli che al 9' sblocca il risultato con Maccarone. Mario Rui crossa da sinistra, Cremonesi respinge corto e Big Mac da centro area insacca l'1-0. Al 25' il Crotone si fa vedere e sfiora il pari con Cataldi su punizione, la palla però è di poco a lato. Poco dopo, al 36', l'Empoli fa 2-0 ancora con Maccarone che realizza con un destro da fuori area, sul quale però c'è l'errore di Gomis, ingannato dal rimbalzo della sfera. Prima dell'intervallo toscani vicino al tris con Verdi e ancora Maccarone. Nella ripresa il Crotone parte meglio, spinto dal talento di Bernardeschi, ma il gol del 2-1 lo segna Cataldi al 52' con un gran destro da fuori area che si insacca a fil di palo senza dare scampo a Bassi. I calabresi ci credono e sfiorano due volte il pari sempre con Bernardeschi che al 70' tira centrale da buona posizione mentre la girata al volo al 77' è a lato di nulla. Nel finale si rivede l'Empoli con Verdi che all'80' viene fermato da Gomis mentre al 92' è bravo a scavalcarlo con un pallonetto e a firmare il 3-1. Nel prossimo turno, l'infrasettimanale di martedì, due big match come Cesena-Empoli al Manuzzi e Crotone-Latina allo Scida.