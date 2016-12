Serie B: l'Empoli pareggia a Cittadella e rinvia la promozione in A

23:10 - Nella penultima giornata di Serie B, l'Empoli pareggia 2-2 a Cittadella e rinvia la promozione in Serie A, per la quale basterà un punto nell'ultimo turno. Il Latina supera 3-1 il Cesena e scavalca i romagnoli al terzo posto mentre il Bari perde 2-0 con lo Spezia e scivola in nona posizione. In chiave playoff, importanti successi di Crotone e Siena contro Trapani e Padova. I veneti sono aritmeticamente retrocessi in Lega Pro.

Ancora cinque giorni d'attesa per l'Empoli, che venerdì prossimo potrà festeggiare la promozione in Serie A nel match casalingo col Pescara. Ai toscani basterà un punto contro una formazione che ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Nella 41.ma giornata, la squadra di Sarri pareggia 2-2 a Cittadella dopo essere stata in vantaggio 2-0 e aver sprecato un rigore con Maccarone durante il recupero del primo tempo (51'): Verdi (17') e Tavano (22') portano avanti l'Empoli, raggiunto poi da un rigore di Coralli (39') e da Djuric (43'). Ad approfittarne è il Latina, che spazza via il Cesena (1-3) e si porta al terzo posto in classifica: la squadra di Breda apre le marcature con Crimi (46') e chiude i conti grazie alla doppietta di Laribi (63' e 85'), prima dell'inutile gol di Cascione (92').



E' piena bagarre in zona playoff, dove irrompe lo Spezia grazie al 2-0 (9' rig Ferrari, 91' Bellomo) contro il Bari. La squadra di Mangia è ora all'ottavo posto, a +1 sui pugliesi e a +2 su Avellino e Lanciano. I campani si rilanciano con il 3-0 sulla Reggina (33' Fabbro, 74' Galabinov, 79' Ciano), gli abruzzesi si salvano a Carpi (2-2) al 93': biancorossi avanti con Gagliolo (20') e Concas (36'), prima della rimonta del Lanciano firmata Thiam (46') e Gatto. Pari in extremis anche per il Modena (2-2 a Pescara), quinto in classifica con 63 punti: la banda di Novellino recupera con Mangni (80') e Mazzarani (90') il doppio svantaggio firmato Maniero (rig. al 33') e Ragusa (72'). Importante la vittoria del Crotone, che batte 2-1 il Trapani ed è sesto con 62 punti: Bernardeschi (rig. al 40') e Pettinari (62') replicano a Mancosu (31'). Non molla anche il Siena, che si sbarazza del Padova per 2-0 (19' e 79' rig. Rosina) e condanna i veneti alla retrocessione in Lega Pro.



Il Palermo, aritmeticamente in Serie A da tre settimane, vince 2-1 in casa della Ternana (già salva) con la doppietta di Belotti (19' e 30'); per gli umbri va a segno Rispoli (42'). Vince anche il Brescia, che supera la retrocessa Juve Stabia con un 4-1 senza storia: Scaglia (15'), un rigore di Budel (21') e Morosini (57') indirizzano il match in favore delle Rondinelle, Doukara (65') trova il gol della bandiera per i campani prima del poker calato da Benali (85').