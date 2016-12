Serie B: il Vicenza resiste, 0-0 col Latina

10:21 - Finisce senza reti Vicenza-Latina, recupero della prima giornata di Serie B. Un punto che accontenta i veneti, rimasti in dieci uomini al 9' per l'espulsione del portiere Bremec. Grande protagonista il secondo portiere Vigorito, che ha parato un rigore a Paolucci ed è stato decisivo almeno in altre tre occasioni. La gara era stata rimandata in attesa di conoscere il nome della squadra ripescata dalla Lega Pro.

Di Gennaro parte subito titolare nel Vicenza di Lopez (squalificato, al suo posto in panchina Praticò) al debutto in casa. Cocco e Spiridonovic davanti all’ex Palermo tra i biancorossi. Beretta risponde con Pettinari e Paolucci in attacco. Angelo e Rossi, reduci dal Siena, sulle fasce. Pronti, via e all’8’ gli ospiti si fanno vedere subito con un colpo di testa di Pettinari sul fondo. Un minuto dopo, momento clou della partita: Bremec atterra in area Paolucci per Abbattista. Rigore per il Latina e rosso diretto per il portiere.Finisce subito la partita di Spiridanovic, entra il secondo Vigorito. Che si mette subito in mostra respingendo il tiro dagli 11 metri proprio dell’ex Paolucci. Rigore calciato in mezzo alla porta e basso. Tre minuti dopo, ancora Vigorito protagonista: con un colpo di reni respinge in angolo un tiro di Crimi deviato da Paolucci. L’ex portiere del Venezia, appena arrivato a Vicenza, è sicuro nelle uscite e al 30’ continua il suo show. Prima respinge con un salto all’indietro un tiro al volo da oltre metà campo di Dellafiore, poi fa di nuovo il gatto su un’incornata di Cottafava. Insomma, il Latina fa la partita e l’altro portiere, Farelli, va all’intervallo con i guantoni puliti.

La ripresa inizia con Sforzini al posto di Paolucci tra gli ospiti. Ma il Vicenza cerca la riscossa: punizione potente di Di Gennaro da 25 metri con il sinistro, proprio Farelli respinge con i pugni. Al 54’ la replica del Latina: Crimi fa una magia sul fondo, crossa basso ma Camisa e Gentili davanti a Vigorito salvano la porta con Valiani in agguato. Due minuti più tardi, altro brivido per i ragazzi di Beretta da un calcio piazzato dalla trequarti destra di Di Gennaro: il suo mancino nel cuore dell'area non viene deviato in porta per un soffio da Brighenti.

Al 67’ finisce la partita di uno stanchissimo Di Gennaro: al suo posto spazio ad Alhassan. La risposta di Beretta poco dopo: Sbaffo prende il posto di Crimi. Gli ospiti tornano al tiro al 74’: destro dal limite di Valiani a lato. Passano tre minuti e arriva l’ultimo cambio per il Vicenza: Cocco lascia il campo a Maritato. Poi, a 9’ dalla fine, l’ex Milan Petagna entra per Cottafava (difensore): Latina votato all’attacco. Il Vicenza alza le barricate e il Latina non riesce a segnare. Finisce così una partita combattutissima: otto gialli e un rosso. Primo punto in campionato per i biancorossi, i Beretta boys a quota 4. Nel prossimo turno, Vicenza-Ternana domenica alle 18 e Latina di scena a Livorno lunedì prossimo alle 20.30.