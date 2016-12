Serie B, Il Palermo vince 2-1 e cerca la fuga. Solo 1-1 tra Empoli e Siena

19:57 - Il Palermo vince in casa contro il Bari 2-1 e prova la fuga. I gol di Lafferty e Dybala, al primo centro stagionale. Non serve a nulla la bellissima rete dalla distanza di Galano. Nella 27.a giornata di Serie B l'Empoli, in inferiorità numerica, pareggia 1-1 il derby toscano contro il Siena. Pari show nella sfida per il terzo posto tra Cesena e Trapani, con i romagnoli che agguantano il 2-2 con un gol fantasma. Il Pescara di Cosmi blocca l'Avellino.

La Serie B subisce uno scossone che può rivelarsi decisivo per il proseguio del campionato: il Palermo vince e fa il vuoto dietro di sé. I rosanero conquistano i tre punti grazie alla rinascita del bomber argentino Dybala. L'ottima prestazione del Bari non è bastata per portare a casa almeno un punto sul campo della capolista. Succede tutto nel secondo tempo: al 16' lo stacco di Lafferty viene premiato con il gol del vantaggio, durato solo sessanta secondi, perché Galano si inventa una traettoria insidiosa che si infila nel sette. A un quarto d'ora dal termine arriva la prima rete stagionale di Dybala.

L'Empoli pareggia 1-1 e, nonostante l'inferiorità numerica per 45', sfiora l'impresa. Maccarone sblocca il risultato grazie a un penalty dubbio e sigla il più classico dei gol dell'ex, i bianconeri non si arrendono e acciuffano il pareggio grazie a Jorda, alla sua seconda presenza di annata.



Il Lanciano non muore mai e torna al terzo posto. Gli abruzzesi superano 1-0 un'ottima Juve Stabia con una bellissima punizione di Mammarella, bandiera dei rossoneri, a 6 minuti dal fischio finale. Pareggio show tra Cesena e Trapani, con gli amaranto in vantaggio per per 2-0 con una doppietta di Mancosu, bomber del campionato che raggiuge quota 19, ripresi nel concitato finale da Rodriguez, che prima risolve una mischia con un tiro secco, poi sigla il 2-2 finale con un tiro che sbatte sula traversa e rimbalza sulla riga. L'arbitro comunque concede il gol. A differenza di Big Mac che non esulta dopo aver segnato contra la sua ex squadra, Mirko Antenucci esplode in una super esultanza dopo aver agguantato il pareggio con la sua Ternana con una doppietta da sogno nei minuti di recupero contro lo Spezia. I liguri, avanti per due volte con Giannetti e Ferrari, sprecano l'occasione di approdare al quinto posto.



Il premio per la partita più spettacolare di giornata va sicuramente a Reggina- Varese 3-4. Pare tutto semplice per i calabresi che chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-0 con Dumitru e Di Michele sugli scudi. Nei secondi 45' inizia la rimonta dei lombardi che in poco più di un quarto d'ora si portano 3-2 con i gol di Bjelanovic, Oduamadi e Calil. La difesa biancorossa però, non è irreprensibile e concede a Fischnaller il primo gol stagionale. Quando tutto sembra finito però, è ancora l'attaccante nigeriano a siglare l'incredibile 4-3 e a permettere al Varese di espugnare il Granillo per la prima volta nella sua storia.

Altro stop interno per il Bresciasconfitto tra le mura amiche 2-0 dal Carpi che continua la sua striscia positiva di risultati utili in trasferta. Accade tutto nella prima frazione: prima Concas infila l'estremo difensore biancoclù, poi Ardemagni trasforma un rigore concesso per un fallo fuori area. Il Modena supera 2-0 il Crotone e si porta a ridosso del treno play off. I marcatori di giornata sono Zoboli e Babacar, che raggiunge quota 13 gol. Colpaccio esterno sfiorata dal Novara, che nella sfida per la salvezza pareggia 2-2 contro il Cittadella con due gol di Sansovini. A segno per i veneti Coralli, su rigore, e Surraco, su punizione. Nel posticipo delle 18 l'Avellino vede sfumare l'aggancio al quarto posto del Cesena, venendo bloccato in casa dal Pescara del neo allenatore Cosmi: finisce 1-1 con reti di Fabbro a un quarto d'ora dalla fine e pareggio di Caprari nel recupero.