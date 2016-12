Serie B, il Novara blocca il Varese all'ultimo respiro

17:34 - Nel recupero della 20.a giornata di Serie B il Novara blocca il Varese sullo 1-1 e non riesce ad abbandonare la zona play out. Un pareggio che non serve neanche ai padroni di casa, fermi a metà classifica, che sprecano l'occasione di agganciare il treno play off e sognare la promozione in Serie A, sfiorata più di una volta negli ultimi anni. I gol nel finale di Tremolada (89') e di Faragò (90'). Esordio incolore dell'ex attaccante dello Spezia Sansovini.