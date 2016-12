Serie B: il Cesena promosso in A

08:28 - E' il Cesena la terza promossa in Serie A per la prossima stagione. Nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, dopo il 2-1 dell'andata al Manuzzi, gli uomini di Bisoli sconfiggono ancora il Latina e si guadagnano la quinta promozione in massima serie della loro storia: al Francioni finisce 2-1, alla rete di Bruno rispondono Defrel e Cascione su rigore. Saranno dunque Palermo, Empoli e Cesena a sostituire Bologna, Catania e Livorno in Serie A.

Il prepartita è caratterizzato dalla pioggia abbondante che cade sul capoluogo laziale, così al fischio d’inizio il terreno di gioco è parecchio inzuppato: il Latina, tuttavia, non ci fa caso e schiaccia subito sull’acceleratore alla ricerca del gol. Il 3-5-2 disegnato da Breda è decisamente propositivo, già al 2’ Viviani cerca il bersaglio grosso direttamente su punizione ma Coser para senza affanni. I pontini continuano a spingere (destro di Cottafava al 5’) e al 13’ passano in vantaggio con Bruno, il quale raccoglie una respinta corta della difesa su cross di Ristovski e supera il portiere bianconero con un magistrale destro sotto la traversa. Il Cesena, a quel punto, cerca di scuotersi e al 16’ Coppola impegna Iacobucci con una fucilata da oltre 20 metri, poi è Defrel a calciare sul fondo al 24’ ma la compagine di Bisoli (schierata con un 4-1-4-1 molto flessibile) non riesce a spingere come vorrebbe. Latina vicino al raddoppio al 30’, quando sul corner di Viviani la difesa devia in angolo rischiando però l’autorete, poi i ritmi si abbassano e nessuna delle due costruisce più occasioni interessanti.



Nell’intervallo Bisoli carica a mille i suoi e gli effetti si vedono nella ripresa: i romagnoli sfiorano il gol al 49’ con Defrel (sinistro bloccato da Iacobucci dopo un ottimo spunto), poi al 52’ Marilungo lavora un gran pallone sulla sinistra e mette in mezzo uno splendido cross che lo stesso Defrel deve solo appoggiare in rete da pochi passi. Il gol cambia gli equilibri, Breda modifica il sistema di gioco e passa al 4-3-3 con gli inserimenti di Laribi e Cisotti: la sua squadra, tuttavia, accusa il colpo e fatica a riproporsi in avanti. I nerazzurri cercano di pungere appena ne hanno l’occasione ma il duo d’attacco ha le polveri bagnate: al 78’ Jonathas, su cross dalla destra di Laribi, ha l’occasione per riportare in vantaggio i pontini, ma decide di calciare di destro anziché con il sinistro e spedisce sul fondo tra la disperazione del pubblico laziale. Il Cesena, con molta compattezza, interpreta benissimo la fase difensiva e prova a sfruttare le ripartenze: Bisoli rinforza la difesa con l’inserimento di Camporese e per i nerazzurri si fa sempre più dura. Jonathas e Jefferson si dannano l’anima senza successo e, in pieno recupero, Marilungo si conquista con astuzia un calcio di rigore beffando Laribi (che viene pure ammonito): dal dischetto Cascione mette il sigillo sulla quinta promozione in serie A del Cesena (la seconda con Bisoli in panchina dopo quella del 2009/2010), anche se il Latina esce dal campo tra gli applausi del suo pubblico.