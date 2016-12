Serie B, il calendario: subito Perugia-Bologna

18:30 - In attesa di capire se il torneo sarà a 21 squadre o a 22 con il ripescaggio del Novara (si decide l'11 agosto), è stato stilato il calendario della Serie B 2014/15. Inizio duro per il Bologna che farà visita al Perugia, mentre il Catania ospiterà il Lanciano. Esordio assoluto per la Virtus Entella contro il Bari di Paparesta. La prima squadra a osservare un turno di riposo, se verranno confermate le 21 squadre, sarà il Latina.

Il primo turno

Avellino-Pro Vercelli

Catania-Lanciano

Crotone-Ternana

Frosinone-Brescia

Livorno-Carpi

Modena-Cittadella

Perugia-Bologna

Pescara Trapani

Varese-Spezia

Entella-Bari

Riposa: Latina