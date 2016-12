Serie B: frenata Palermo, l’Empoli cade a Varese

23:18 - Il Palermo non va oltre l’1-1 casalingo contro il Siena ma resta saldamente in vetta alla classifica di B e si porta a +10 sull’Empoli, sconfitto a Varese. I toscani conservano il secondo posto ma ora hanno un solo punto sulla coppia Trapani-Crotone: i siciliani vincono a La Spezia, i calabresi sbancano Lanciano. Torna a sorridere il Pescara di Cosmi, corsaro a Latina. In coda pesante ko del Cittadella, mentre la Reggina si salva al 92’ contro il Modena.

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive del Palermo, stoppato dal Siena al Barbera: anzi, sono i toscani a colpire per primi con Rosseti al 20’, prima che sette minuti più tardi un rocambolesco gol di Lafferty (deviazione fortuita su un’uscita coi pugni di Lamanna) stabilisca il risultato sul definitivo 1-1. Turno infrasettimanale amaro per l’Empoli, sconfitto 1-0 a Varese: il match dell’Ossola è deciso dalla terza rete stagionale di Oduamadi al 59’, i toscani di Sarri chiudono in dieci per l’espulsione di Mario Rui al 66’. Continua a stupire il Crotone di Drago, che vince 1-0 a Lanciano grazie a una punizione vincente di Bernardeschi al 55’. Gli abruzzesi scivolano al quinto posto scavalcati anche dal Trapani che sgambetta lo Spezia al Picco: il match winner è Pirrone, a segno al 35’ dopo una bella triangolazione con Mancosu. Pareggi esterni per Cesena (0-0 a Bari) e Avellino (1-1 a Carpi). Torna a sorridere il Pescara di Serse Cosmi che si impone 2-0 a Latina condannando la formazione laziale alla terza sconfitta consecutiva. Per gli abruzzesi segnano Caprari e Brugman. Novara bloccato dalla Ternana: al Piola finisce 1-1 con reti di Gavazzi e Sansovini. In coda pesante sconfitta del Cittadella, battuto 1-0 dal Brescia al Tombolato (gol vincente di Zambelli al 70’). La Reggina va sotto con il Modena al Granillo, ma trova il 2-2 al 92’ con Barillà e conquista un punto importante. Finisce 1-1 Juve Stabia-Padova.