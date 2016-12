Serie B: frenano Perugia e Ternana, vince il Bari e crolla il Bologna

18:38 - Sorpresa in Serie B: il Perugia viene fermato sul 2-2 in casa dal Vicenza. Non ne approfitta la Ternana, che non va l'oltre lo 0-0 a Brescia. Esordio senza vittoria e con espulsione per Sannino sulla panchina del Catania, bloccato sullo 0-0 dal Modena. Crollo Bologna al Dall'Ara col Crotone (0-2). Sciaudone-Stevanovic: 2-0 Bari al Livorno. Frosinone show: 5-1 al Lanciano, l'Avellino sbanca Latina. Poker Pro Vercelli al Varese, Cittadella ok.

IL PERUGIA NON SCAPPA

Nella quarta giornata di Serie B il Perugia capolista non riesce a proseguire la sua fuga, pareggiando 2-2 in casa con il Vicenza ultimo in classifica. Parte subito bene il Grifone, che al 7’ ottiene un calcio di rigore per fallo su Verre. Il fallo di Camisa c’era, ma era fuori area. Taddei dal dischetto riesce a segnare l’1-0 battendo Bremec. Gli umbri potrebbero arrotondare il vantaggio all’11’, quando su punizione Rossi gira di testa, ma la sfera impatta sulla traversa.

Nel momento in cui il Perugia sembra dilagare, il Vicenza si fa avanti e al primo tiro trova il pareggio: Ragusa riesce a sfruttare un errore difensivo e, solo contro Provedel, insacca al 19’. Perugia tramortito e il Vicenza ne approfitta, trovando addirittura il vantaggio, sempre con Ragusa che al 26’ lanciato e ancora solo di fronte al protiere riesce a batterlo: 1-2.



Il Perugia avanza a testa bassa, per cercare di pareggiare. I veneti arretrano e vengono schiacciati dal grifone, che addirittura con l’ingresso di Parigini si ritrova con 4 punte in campo. E alla fine gli uomini di Camplone riescono a limitare i danni: Del Prete riceve da calcio d’angolo, tira e una deviazione rende impossibile a Belec di parare. Finisce 2-2, con il Perugia ancora primo in classifica.

IL BARI VEDE LA TESTA DELLA CLASSIFICA

Il Bari batte il Livorno 2-0 e vede la vetta della classifica. I pugliesi partono in attacco e trovano il gol al 17’ con Sciaudone che, di testa su una punizione di Stevanovic batte Mazzoni. Esultanza particolare per il centrocampista, che ‘scocca’ una freccia verso la curva del Bari.



Il Livorno non ci sta e avanza con il suo uomo più pericoloso: Cutolo al 26’ scende sulla sinistra e tira, ma il palo gli nega il gol.



All’inizio della ripresa è ancora il Livorno a farsi vedere in avanti, ma la squadra di Gautieri lo fa con lanci lunghi non sempre precisi. Così ne può approfittare il Bari in ripartenza, che sfiora il 2-0 con Sabelli, che triangola con Sciaudone ma spara alto.

L’espulsione di Emerson per il Livorno al 27’ st mette in discesa la partita agli uomini di Mangia che trovano il raddoppio al 50’ st con Stevanovic.

IL CROTONE TROVA LA PRIMA VITTORIA

Il Crotone ultimo in classifica trova il colpo battendo fuori casa il Bologna 2-0. Gli uomini di Lopez fanno vedere quanto sia difficile adattarsi alla serie cadetta e contro uno degli attacchi peggiori del campionato non riescono a uscire dalla loro metà campo.



Dopo un primo tempo senza emozioni, al 1’ st, su un’uscita sbagliata del portiere del Bologna Stoianovic, il Crotone passa con Beleck di testa. Con gli emiliani sbigottiti dal gol, i calabri si avvicinano al raddoppio con Dezi (solo Stoianovic gli nega il gol) e poi lo trovano al 40’ st con Oduamadi.

Ora le cose si fanno difficili per l’allenatore del Bologna Lopez, la cui panchina traballa.

PIU' BRESCIA CHE TERNANA NELLO 0-0 DEL RIGAMONTI

Partita fisica e senza emozioni tra Brescia e la Ternana terza in classifica. I lombardi arrivano vicini al gol al 30’ su calcio d’angolo: conclusione di Coly che però manca la porta di poco.



Nel secondo tempo una Ternana non velleitaria rimane in 10 per espulsione di Vitale. La superiorità convince il Brescia a provarci: Bentivoglio al 10’ spara un gran tiro, ma Brignoli para. Sul calcio d’angolo che ne segue Sestu tira ma non trova la porta. Fuori Valotti, dentro Caracciolo nel Brescia e proprio lui trova su calcio da fermo un gran colpo di testa, ma ancora una volta la porta di Brignoli rimane inviolata.

L’Airone potrebbe essere l’uomo decisivo per il Brescia, ma la sfortuna e l’arbitro gli negano il gol: al 22’ st un intervento su Caracciolo avrebbe dovuto essere sanzionato con un penalty, mentre al 40’ proprio l’attaccante trova una traversa su colpo di testa.

UN SUPER CORALLI PORTA IN PARADISO IL CITTADELLA

Sotto il diluvio di Cittadella i padroni di casa ribaltano il risultato e vincono 3-2 contro il Pescara. In avanti subito i padroni di casa che trovano il vantaggio al 6’ con Gerardi di testa su cross di cappelletti. Ma il Pescara di Baroni non si arrende e si prende il pareggio con Politano al 16’: punizione a giro che beffa Valentini.



Sembra meglio il Pescara nel primo tempo e gli ospiti sfiorano l’1-2 al 21’ con Grillo. Il Cittadella attende, lasciando passare il furore degli abruzzesi.



Inizia il secondo tempo di una partita emozionante: Coralli del Cittadella gira al volo, ma Fiorillo para con destrezza. Rapido cambio di fronte e al 4’ st il Pescara passa in vantaggio ancora con Politano che su respinta di Valentini riesce ad insaccare in rete. Gli abruzzesi potrebbero dilagare con Pasquato già al 6’ st: gran colpo da sotto che scavalca Valentini ma la palla finisce alta di pochissimo.

Foscarini richiama i suoi e li spinge a reagire. Ma sarà Coralli, eroe della partita a segnare le reti sia del pareggio che del nuovo vantaggio del Cittadella: al 10’ st conclude su assist di Benedetti, poi al 33’ st supera un avversario, rientra e di destro conclude battendo Fiorillo.

SANNINO, ESPULSIONE E PARI ALLA PRIMA

Sannino stecca la prima con il suo Catania che non va oltre lo 0-0 con il Modena. Partita fisica e con molte indecisioni che si concluderà con 9 ammoniti e con l’espulsione dei due mister, Sannino e Novellino.



Al 30’ dovrebbe esserci un rigore netto su Calaiò, ma l’arbitro Ghersini inspiegabilmente non lo concede. Comunque ancora Calaiò avrebbe l’opportunità di portare avanti il Catania su calcio d’angolo ma il suo colpo di tacco non trova la porta.

Nel secondo tempo il Modena prende il pallino della gara ma le conclusioni in porta stentano a mostrarsi. Solo un gran tiro di Granoche al 16’ st è degno di nota.

DIONISI E CURIALE PER UN SUPER FROSINONE

Il Frosinone dilaga in casa del Lanciano, un 1-5 che non lascia discussioni. La squadra di D’Aversa parte forte, mentre gli uomini di Stellone sono timidi e beccano il primo gol al 16’ con Masucci che di testa da calcio d’angolo batte Nicolas.



Il Lanciano si fa prendere dal panico e nel primo tempo Davis Curiale trova la doppietta (22’ e 37’).



Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo: il Frosinone amministra ma il Lanciano prova ad uscire dall’assedio. E gli uomini di D’Aversa trovano pure il 3-1: su angolo di Mammarella Cerri batte Pigliarelli.

Gli abruzzesi ci credono e potrebbero riaprire la partita con Troest al 26’ st. Ma il Frosinone si risveglia dal torpore e con Dionisi trova il 4-1 e il 5-1 che chiudono la gara.

IL LATINA SI FA RECUPERARE DALL'AVELLINO

Le ambizioni del Latina di beretta sono spente dall’Avellino di Rastelli, sotto dal 6’ minuto ma che ribalta il risultato portando a casa un prezioso 1-2.



I laziali colpiscono subito con Sforzini, ma sono i campani a fare la partita. Il pareggio arriva alla fine del primo tempo, quando Castaldo, che ha realizzato tutti i gol dell’Avellino, pescato da Schiavon con un lancio lungo, controlla di petto e con un destro fortissimo batte Farelli e riporta in equilibrio la partita.

Gli uomini di Beretta calano mentre in campo sale il nervosismo. Con più corsa nelle gambe gli uomini di Rastelli trovano il vantaggio e il colpo del Ko con un ispirato Jherson Vergara al 21’.

TUTTO FACILE PER LA PRO VERCELLI A VARESE

Incontro senza problemi per gli uomini di Scazzola: la Pro Vercelli batte 4-0 un Varese mai in partita.



L’episodio chiave avviene al 20’, quando il portiere dei lombardi Bastianoni frana su Marchi. Espulsione e rigore. Entra La Gorga, che però non riesce a parare il tiro dagli 11 metri di Marchi: 1-0



Sotto di un gol e con l’uomo in meno per 70’, il Varese di Bettinelli si sgretola, mentre la Pro Vercelli non fa fatica a consolidare il vantaggio: ancora rigore per i piemontesi (Oliviero era stato atterrato in area), questa volta batte Di Roberto, ma la sostanza non cambia: 2-0 per la Pro Vercelli.



Nel secondo tempo è come se il Varese non scendesse in campo: al 5’ st la partita si chiude quando Marchi trova la doppietta e il punteggio si fa più rotondo al 40’ st quando al tabellino dei marcatori si aggiunge anche Germano.



Scatta la crisi per gli uomini di bettinelli, reduci da due 4-0 di fila.