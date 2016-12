Serie B: falsa partenza per Catania e Livorno

22:59 - Dopo il Bologna, anche Catania e Livorno non brillano all'esordio nel campionato di Serie B. I rossazzurri si fanno bloccare sul 3-3 dal Lanciano, gli amaranto si fanno imporre l'1-1 dal Carpi. Colpi esterni per Bari (2-0 in casa dell'Entella) e Ternana (2-0 a Crotone), vincono anche Varese (2-1 sullo Spezia), Frosinone (Brescia battuto 1-0) e Avellino (1-0 contro la Pro Vercelli). Finisce senza reti la sfida tra Pescara e Trapani.

Gol, occasioni da rete ed emozioni fino all'ultimo secondo al Massimino. Il Catania va avanti con Calaiò (23'), nella ripresa subisce la rimonta del Lanciano, a segno per due volte su rigore con Pinato (51') e Gatto (63'), riesce a rimettersi in carreggiata con Martinho (74') e Rosina dal dischetto (85'), ma proprio all'ultimo secondo dei quattro minuti di recupero subisce il gol beffa di Cerri: finisce 3-3. Non convince il Livorno, impegnato in casa contro il Carpi. Galabinov (43') illude i padroni di casa, nella ripresa Mbakogu (58') gela il pubblico del Picchi.



Ripartono col piede giusto Bari e Ternana. Caputo (66') e Galano (89') firmano il successo dei biancorossi contro l'Entella, Viola (43') e Avenatti (69') regalano i tre punti ai rossoverdi impegnati in casa del Crotone. Al Frosinone basta una rete di Ciofani al 51' per avere la meglio sul Brescia, l'Avellino riesce a battere la Pro Vercelli grazie a una rete all'89' di Castaldo, mentre il Varese piega 2-1 lo Spezia: apre Corti (67'), risponde Catellani (75'), poi è Falcone su rigore a realizzare al 77' la rete del definitivo 2-1.