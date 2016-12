Serie B: Empoli sogna, ma il Cesena non molla

18:19 - Rischia, trema, ma poi vince. Continua a sognare l'Empoli, che con una doppietta di Tavano ribalta lo svantaggio contro il Novara e poi vince 3-1. Toscani sempre secondi, ma il Cesena batte 2-1 la Reggina tenendosi a -3 dal secondo posto. Scatto playoff del Modena (1-0 all'Avellino). Pareggio in extremis tra Lanciano e Spezia (2-2). Ci crede anche il Trapani che supera 2-1 la Ternana. Inutile 2-2 del Crotone con la Juve Stabia.

Rischia la squadra di Sarri, che in casa si ritrova sotto di un gol contro il Novara alla ricerca di punti salvezza. Poi, però, si sveglia il bomber Tavano, che realizza una doppietta nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo e porta avanti i suoi. Ci pensa poi Mcedlidze a chiudere il discorso. Nella corsa alla promozione diretta è una vittoria importantissima, che mette pressione al Latina, impegnato lunedì nel difficile match contro il Siena. Lotta al secondo posto che continua a vedere coinvolta anche il Cesena, che vince in rimonta sulla Reggina per 2-1. Vantaggio dei padroni di casa con Lucioni, pareggio allo scadere del primo tempo di Cascione e vantaggio in apertura di ripresa con Rodriguez. A due gare dalla fine Empoli avanti a +3 sul Cesena e +4 sul Latina (che ha una gara in meno).



Interessantissima anche la lotta per i playoff. Due scontri diretti. Il primo lo vince il Modena, che con un gol di Bianchi supera 1-0 l'Avellino, che dopo uno straordinario girone d'andata rischia adesso seriamente di non giocarsi nemmeno gli spareggi per la promozione. Dall'altro scontro diretto tra Lanciano e Spezia viene fuori un'emozionante 2-2 all'ultimo istante. Liguri in vantaggio con Carrozza. La Virtus pareggia con Paghera, ma dopo due minuti si ritrova nuovamente in svantaggio per la rete di Lisuzzo. Quando tutto sembra deciso, l'ultimo assalto premia gli abruzzesi, che pareggiano con Gatto. Lanciano e Spezia a pari punti, ma rischiano entrambe il sorpasso del Bari, se i "Galletti" lunedì dovessero superare il Cittadella. Sempre in zona playoff si registrano il 2-1 importantissimo del Trapani sulla Ternana, che rilancia i siciliani a -1 dagli spareggi, e il sorprendente 2-2 del Crotone sul campo della già retrocessa Juve Stabia. A Trapani i padroni di casa passano per primi con Basso, subiscono il pareggio da Nolè e poi vincono grazie alla rete del solito Mancosu. La Juve Stabia onora l'impegno e mette in difficoltà il Crotone, che è costretto sempre a rincorrere: un rigore di Bernardeschi pareggia il vantaggio di Doukara, mentre una punizione beffarda di Giannone pareggia il gol di Caserta. Pari che, però, serve a poco ai calabresi, anche loro a rischio sorpasso del Bari. Qualche speranza anche per il Carpi, che vince in casa del Palermo già promosso. Emiliani avanti con un rigore di Mbakogu, poi al Palermo succede di tutto: rigore del possibile pareggio sbagliato da Dybala, poi il pareggio con Bolzoni e, infine, l'espulsione nel recupero del primo tempo di Vazquez, che lascia la squadra di Iachini in dieci. Nella ripresa Pasciuti segna la rete dell'1-2 del Carpi, ora a -3 dai play off.

In coda ha ancora speranze il Padova, che vince 2-1 in casa contro il Pescara grazie alle realizzazioni di Vinicius ed Improta (per gli uomini di Cosmi a segno Mascara). La vittoria fa recuperare ai veneti tre punti sia sul Varese che sul Novara. Infatti, mentre il Novara perde, come detto, ad Empoli, il Varese non fa meglio. Nel derby lombardo contro il Brescia, le "Rondinelle" ribaltano lo svantaggio iniziale all'ultimo minuto con un rigore di Budel; prima di lui a segno Forte per i padroni di casa e Paci per gli ospiti. Padova a -5 dalle due rivali, con soli 6 punti in palio; impresa difficile, ma la matematica dà speranze. Ancora 180 minuti, ma tutto è da decidere. Nulla è scontato.