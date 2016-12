Serie B: Empoli promosso, il Bari vola ai playoff

11:17 - L'Empoli batte 2-0 il Pescara e festeggia la promozione in Serie A tornando nel grande calcio dopo 6 anni di purgatorio. Latina, Cesena, Modena, Bari, Crotone e Spezia si qualificano ai playoff dai quali uscirà la terza promossa. Resta fuori dagli spareggi promozione il Siena, battuto 2-0 a Varese (Rosina sbaglia un rigore). Il Palermo pareggia col Crotone e centra il record di punti (86) nella storia della B. Il playout è Varese-Novara.

E’ festa grande al Castellani di Empoli. Sotto gli occhi di Totò Di Natale e Alberto Gilardino, la squadra di Sarri batte 2-0 il Pescara e festeggia la promozione in Serie A tornando nel calcio che conta dopo sei anni di assenza. A far esplodere la festa sono un’autorete di Di Francesco e il 22esimo gol stagionale di Tavano.

In zona playoff al Latina basta un pareggio a reti bianche contro lo Spezia per conservare il terzo posto in classifica che vale l’accesso diretto alle semifinali. La squadra di Breda affronterà la vincente del quarto di finale tra Crotone (0-0 a Palermo) e Bari (4-1 sul Novara al San Nicola) che si sfideranno in una gara unica martedì sera allo stadio Scida: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai supplementari e, se la parità dovesse persistere, a passare il turno sarebbe il Crotone grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Le due squadre hanno terminato a pari punti la stagione, ma i calabresi sono in vantaggio negli scontri diretti (1-2 al San Nicola e 0-0 allo Scida).

Vola in semifinale playoff anche il Cesena che pareggia 0-0 a Modena e conserva il quarto posto: i canarini, invece, dovranno giocare il quarto di finale al Braglia contro lo Spezia di Devis Mangia.

La grande delusa è il Siena che perde 2-0 a Varese e dice addio ai playoff: sullo 0-1 Rosina manda sul palo il rigore del pareggio. Fuori dalla corsa promozione anche il Lanciano, fermato sullo 0-0 dal Cittadella che festeggia la permanenza diretta in B senza passare dai playout. Lo spareggio salvezza sarà Varese-Novara, con andata al Piola e ritorno all’Ossola. Completano il quadro della 42esima e ultima giornata il successo per 2-0 del Carpi sul campo della Juve Stabia, il 2-1 del già retrocesso Padova sull’Avellino, il colpo del Brescia a Trapani (0-1) e quello della Ternana al Granillo contro la Reggina (1-2).