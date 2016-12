Serie B, al Palermo non basta la vittoria: promozione rimandata. Juve Stabia retrocessa

18:16 - Non basta al Palermo il 3-1 ai danni del Latina per festeggiare la promozione in Serie A. Infatti, l'Empoli batte lo Spezia 2-0 con le reti firmate da Rugani e Tavano. Nella 36a giornata di Serie B, i siciliani si portano a 75 punti in classifica grazie ai gol di Dybala, Pisano e Lafferty, mentre il momentaneo pareggio toscano è stato realizzato da Paolucci. Piange invece la Juve Stabia, che con la sconfitta di Trapani è matematicamente retrocessa.

Bella vittoria del Palermo contro il Latina nel big match della 36a giornata. I rosanero giocano un primo tempo bruttino con i padroni di casa bravi a chiudere tutti gli spazi. Seconda frazione vivace che si apre con l'erroraccio di Brosco che permette a Dybala di presentarsi davanti al portiere e batterlo senza difficoltà. Dopo 5' arriva l'1-1 di Paolucci sugli sviluppi di un calcio da fermo. Gli uomini di Iachini non si demoralizzano e riprendono a giocare con determinazione e cinismo, infatti sono altri due svarioni difensivi dei nerazzurri a regalare l'1-2 a Pisano e il definitivo 1-3 a Lafferty appena entrato.

L'Empoli fa il suo dovere contro lo Spezia tenendo aperto il campionato e tornando al secondo posto. I toscani trionfano 2-0 contro i ragazzi di Mangia senza correre grossi pericoli e amministrando il match: le reti di Rugani in mischia e Tavano in contropiede.



Lo scontro play off tra Avellino e Crotone vede uscire vincitori i campani per 2-0. La sfida è stata giocata sotto un acquazzone che non ha permesso alle due squadre di giocare un bel calcio. Vittoria comunque meritata dai padroni di casa che passano in vantaggio dopo appena 9' minuti con un bel tiro da fuori area di Schiavon e mettono al sicuro il risultato nei minuti di recupero del bulgaro Galabinov.

Continua la risalita del Lanciano, bravo e fortunato a rientrare nella zona play off sbloccando nei minuti iniziali il risultato con una punizione dell'uomo simbolo Mammarella e tenendo l'1-0 fino al termine nonostante i tentativi del Varese.

Altro ko per il Cesena che cade in casa contro il Brescia di un super Sodinha. Tutti suoi gli acuti della sfida: prima doppio dribbling di suola che porta all'1-0, poi coglie la traversa da 30 metri e infine offre a Budel il gol del 2-0.

Siena e Carpi si accontentano di un punticino per smuovere la classifica tenendo vivi gli obiettivi delle due compagini.

Chiude il treno play off il Trapani, che vincendo 3-0 (Basso, Mancosu e Ciaramitaro) condanna alla retrocessione la Juve Stabia, ferma a 17 punti e matematicamente in prima divisione.



Brutta sconfitta del Padova contro il Bari tra le mura amiche. I veneti vanno sotto 2-0 per le reti di Ceppitelli e di Polenta (rigore) ma riescono a realizzare l'1-2 nei minuti finali con Cuffa. Grande vittoria per 1-0 del Cittadella che si porta a 4 punti dalla salvezza e condanna, salvo miracoli, la Reggina alla retrocessione. Match spettacolare che si sblocca con uno sfortunato autogol di Bochniewicz e si chiude con un rigore parato da Di Gennaro al 95'.