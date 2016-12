Serie A, verso Empoli-Roma. Garcia: "Non dobbiamo mollare un millimetro"

14:06 - E' un Rudi Garcia molto carico quello che si è presentato davanti ai giornalisti alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli: "La forza della Roma deve essere quella di non mollare mai nemmeno un centimetro, nemmeno per un secondo. Deve avere la voglia di vincere sempre. Per questo domani a Empoli voglio vedere la stessa voglia e convinzione che abbiamo mostrato con la Fiorentina". Il tecnico poi smonta il caso Maicon.

Come stanno Keita, Ljajic e Gervinho?

"Ljajic sta benissimo, sugli africani abbiamo preso un po' di precauzioni, stanno bene e domani saranno al 100%, ad inizio stagione stanno tutti bene sul piano fisico". (fonte romanews)



Ancora sulla sfida di domani sera.

“Contro l'Empoli non dobbiamo mollare un centimetro, nemmeno per un secondo".La rosa, Benatia e l'impegno di campionato.

"Sono contento della rosa che ho: domani mi auguro di vedere la stessa voglia mostrata dai miei calciatori contro la Fiorentina. Benetia? non ho nulla da dire perché non è un giocatore della Roma.

Due formazioni, una per il campionato e una per la Champions?

"Lei sceglie due formazioni per il campionato e la Champions? Non ci sarà una Roma 1 e una Roma 2, io farò le scelte guardando gli allenamenti e vedendo la condizione fisica di ognuno, ci sono tanti parametri che entrano in gioco, non farò dei piani sulle formazioni, io sono concentrato solo su domani, quando sarà finita la gara avrò più parametri per schierare la formazione di mercoledì, non faccio nessun calcolo e neanche la squadra lo deve fare, dobbiamo stare concentrati su domani. L'Empoli sarà difficile, è la prima in casa dopo il ritorno in Serie A, ci sarà entusiasmo da loro. Noi abbiamo tutto da perdere, una partita di Serie A non è mai vinta prima di giocarla, dobbiamo avere voglia e concentrazione ". (fonte romanews)

Caso Maicon.

"Non l'ho convocato con la Fiorentina perché non era pronto. Poi abbiamo deciso di mandarlo in Nazionale perché ha giocato un'amichevole e questo gli ha fatto bene. Quello che vedo è che lui è pronto. I problemi con la Nazionale sono problemi della Nazionale e non certo della Roma. Il futuro non è il passato ma domani".



Il tour de force della Roma e le condizioni di Totti.

"Quando abbiamo una serie di sei e non di sette, partite in 17 giorni, direi che non è un problema per nessuno giocatore".

Destro ci sarà sin dal primo minuto?

"La formazione la saprete solo prima della gara, ma tutti sono importanti. Per fortuna ci sono solo Strootman e Balzaretti out".



E' stato un problema la pausa delle Nazionale così ravvicinata?

"Ho avuto i miei giocatori solo ieri. Però l'atteggiamento della squadra è intatto e i nuovi hanno la capacità di integrarsi subito. Abbiamo l'opportunità di fare vedere che siamo competitivi anche solo dopo due giorni tutti insieme".

C'è la trasferta di Empoli, non teme che in questi giorni si sia parlato troppo di Champions?

"Sì, è un pericolo, il mio ruolo è quello di tenere la squadra con una concentrazione ottima per questa partita, non mi ricordo neanche con chi giochiamo mercoledì".

CURIOSITA'

A Trigoria e anche durante la conferenza stampa era presente l'attore Pierfrancesco Favino che Garcia ha salutato prima di "dedicarsi" ai giornalisti"