Serie A, Verona-Torino 1-3: rimonta granata in undici minuti

00:03 - Grande prestazione del Torino nel posticipo della 25a giornata di Serie A. I granata hanno battuto 3-1 il Verona di Mandorlini ribaltando nella ripresa l'iniziale vantaggio di Toni su rigore (36'). Gli uomini di Ventura si sono scatenati dal 50' al 61', trovando le tre reti della vittoria con Immobile, Cerci e El Kaddouri. Con questi tre punti il Toro raggiunge proprio il Verona a quota 36 punti in classifica in piena zona Europa League.

LA PARTITA

Tanto esaltanti quanto indecifrabili e allo stesso tempo imprevedibile. Verona e Torino si possono mettere tranquillamente sullo stesso piano e, al Bentegodi, sullo stesso piano se la sono giocata a viso aperto e ad armi pari. Armi che per entrambe aumentano l'efficacia negli spazi e nel contropiede, maestoso quello del Torino ma soprattutto letale. Gli uomini di Ventura escono con un 3-1 che rende inspiegabile, appunto, il giro a vuoto interno contro il Bologna ma che proietta i granata verso un obiettivo più in alto, quello step che in casa Toro i tifosi chiedono da anni. Merito di Immobile, certo, di Cerci ed El Kaddouri, ma anche di Ventura che nell'intervallo carica a molla una squadra colpita dal rigore di Toni nella seconda metà della prima frazione. Un ribaltone esaltante, sempre per tornare al tema iniziale, che vale l'aggancio proprio al Verona e al Parma in piena zona Europa League.

IL TABELLINO

La cripticità della partita però è tutta nella differenza tra la prima e la seconda parte di gara. Un primo tempo lento al limite della sopportazione, tenuto vivo solo dal frastuono dell'ottimo pubblico di Verona, encomiabile. Una ripresa invece a ritmi impazziti e spazi aperti, manna dal cielo per Immobile e Cerci lanciati e guidati dai tocchi di El Kaddouri e con la complicità in occasione del pareggio di un guardalinee disattento. Difficile dire con esattezza cosa abbia sistemato Ventura negli spogliatoi pur senza cambiare uomini in campo. Dallo 0-1 firmato Toni dal dischetto in una delle rare sortite offensive dei primi 45', all'1-3 dal 50' al 61' con tre gol, bisogna sottolinearlo, pressoché identici. Bravo il Torino a sfruttare le incertezze centrali di Donadel e della difesa, bravo Immobile a freddare Rafael e bravi Cerci e El Kaddouri a dare e ricevere assist e gol decisivi. Fino ai tre punti.

Tre punti dal forte profumo d'Europa, tre punti che cementificano una tranquillità di classifica come da anni non accadeva agli storici colori granata. Tre punti che però non scalfiscono di un centimetro le certezze del Verona e non solo per l'identica classifica a pochi passi dai rispettivi obiettivi stagionali. Agli uomini di Mandorlini basterà pensare al ko del Toro col Bologna per capire che un giro a vuoto va concesso a tutti dopo sei mesi di fatiche e risultati. Intanto però dal Bentegodi c'è già un vincitore, almeno sulla carta: il ct della Nazionale Cesare Prandelli. Dopo Destro e Balotelli, per lui c'è l'imbarazzo della scelta con un Immobile così, circondato da Cerci e perché no Toni.

LE PAGELLE

El Kaddouri 7 - Dopo la rabbia del tecnico contro il Bologna non ci si aspettava di vederlo in campo a Verona. Invece Ventura ha puntato ancora su di lui e dopo un primo tempo anonimo, il trequartista si scatena nella ripresa trovando il gol dopo aver mandato a rete i compagni con due assist al bacio.

Iturbe 5,5 - Ci prova con tutte le sue forza a sfondare sulla destra, ma non ce l'ha fatta. Sbatte e ribatte contro il muro granata.

Immobile 7 - Segna in fuorigioco, sì, ma fa venire la tremarella alla difesa del Verona per tutta la partita. Con questo gol sono tredici i gol e i messaggi mandati a Prandelli con tanto di firma.

Donadel 4,5 - Nella prima frazione gestisce l'equilibrio della partita fermando le velleità del Toro. Ventura lo capisce e prende le contromisure nella ripresa dove l'ex Napoli non capisce più nulla. Sui tre gol ha gravi colpe in ripiegamento.

Cerci 6,5 - Il gol è uno spettacolo per gli occhi: un sinistro a giro di prima intenzione da applausi. Meno lo è l'atteggiamento al momento della sostituzione quando va dritto negli spogliatoi. Prendere o lasciare però, è fatto così.

Toni 6,5 - Intramontabile. A parte il gol su rigore, davanti è un faro per tutti. Rischia di riaprire il match più volte.



IL TABELLINO

VERONA-TORINO 1-3

Verona (4-3-3): Rafael 5,5; Cacciatore 5,5 (21' st Martinho 5,5), Marques 5, Moras 5, Agostini 5,5; Romulo 6, Donadel 4,5, Hallfredsson 5,5 (33' st Marquinho sv); Iturbe 5,5 (33' st Sala 5,5), Toni 6,5, Gomez 5. A disp.: Nicolas, Pillud, Gonzalez, Albertazzi, Cirigliano, Donati, Jankovic, Cacia. All.: Mandorlini 5,5

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Bovo 5,5, Glik 6, Moretti 6,5; Darmian 6, Kurtic 6,5, Vives 6, El Kaddouri 7 (40' st Farnerud sv), Masiello 6; Cerci 6,5 (33' st Meggiorini sv), Immobile 7 (45' st Larrondo sv). A disp.: Gomis, Berni, Rodriguez, Maksimovic, Vesovic, Pasquale, Basha, Tachtsidis, Barreto. All.: Ventura 6,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 36' rig. Toni (V), 5' st Immobile (T), 8' st Cerci (T), 16' st El Kaddouri (T)

Ammoniti: Hallfredsson (V); El Kaddouri, Kurtic, Bovo (T)

Espulsi: nessuno