Serie A: Verona-Inter 0-2, i nerazzurri salgono al quarto posto

12:00 - Nell'anticipo della 28.ma giornata di campionato, l'Inter vince 2-0 a Verona, scavalca la Fiorentina e sale provvisoriamente al quarto posto in classifica. Al Bentegodi, la squadra di Mazzarri strappa i tre punti con un gol per tempo: Palacio sblocca il match al 14' grazie a un assist di Jonathan, mentre nella ripresa arriva il raddoppio proprio con il brasiliano (63'). I nerazzurri colpiscono due volte la traversa con Icardi ed Hernanes.

LA PARTITA

E' un'Inter nuova, piena d'autostima ma equilibrata. Solida e letale. Sorride Mazzarri, che dopo nove mesi non certo semplici comincia a vedere sul campo i frutti del proprio lavoro. Sorride lui e sorride anche la classifica dei nerazzurri, saliti provvisoriamente al quarto posto e sempre più lanciati verso la qualificazione alla prossima Europa League. Dopo le trasferte di Firenze (vittoria) e Roma (pareggio), la Beneamata conferma l'ottimo stato di salute anche a Verona. E non è certo un caso che la squadra di Mazzarri, molto attenta alla fase difensiva, si esprima meglio fuori casa, contro formazioni disposte a scoprirsi per cercare il risultato. I primi 20 minuti sono di marca nerazzurra, che trova nella corsia di destra il punto buono dove colpire. Da lì arriva il cross di Guarin per la prima occasione interista (traversa di Icardi al 5') e da lì, soprattutto, arriva l'assist di Jonathan per il facile 0-1 di Palacio (14'). Un vantaggio decisamente meritato, arrivato anche grazie all'errore di Albertazzi che, nell'occasione, si fa saltare in modo banale dall'esterno brasiliano.



Il Verona, per oltre metà del primo tempo, non riesce a ripartire e si limita a lanciare lungo per Toni, che combatte da guerriero ma non è mai pericoloso. Iturbe, schierato a sinistra, non ha modo di rientrare sul piede preferito e viene neutralizzato senza troppa difficoltà da Campagnaro e Jonathan. Dall'altra parte c'è Romulo, non abituato a fare l'ala e, anche per questo motivo, decisamente sottotono rispetto a quanto dimostrato da inizio stagione. L'Inter ha così vita facile, anche se il leggero calo sul finire del primo tempo crea qualche rischio dalle parti di Handanovic. Una mini-pausa probabilmente evidenziata da Mazzarri durante l'intervallo, visto che i nerazzurri escono a mille all'ora dagli spogliatoi: Hernanes ci prova di destro al 7', sempre il brasiliano colpisce una traversa (su punizione) al 10', Guarin spreca una buona occasione al 13' (palla fuori) e Jonathan sigilla il risultato al 18', al termine di una tenace azione personale chiusa con il gol dopo una respinta di Rafael.



Avanti di due reti, l'Inter arretra di una ventina di metri il proprio baricentro, tanto che il Verona - nel finale - sfiora in tre occasioni l'1-2. La prima volta con Moras, che da due passi manda alto di testa (72'); poi, al 91', Handanovic è prodigioso su Iturbe e Romulo. Una doppia parata che permette alla porta nerazzurra di rimanere inviolata per la terza partita consecutiva. Mentre nelle ultime sei gare sono 14 i punti conquistati (quattro vittorie e due pareggi), con sette gol fatti e due subiti. Concreti in attacco e solidi in fase difensiva. A immagine e somiglianza di Walter Mazzarri.

LE PAGELLE



Jonathan 7,5 - Titolare da inizio stagione, ha ormai acquisito una profonda sicurezza che lo spinge a proporsi con forza e costanza in attacco. Si prende la scena con gol e assist, l'uomo-partita non può che essere lui.



Palacio 7 - E' tornato a essere costante anche in fase realizzativa. Per quanto riguarda il lavoro per la squadra, conferma ancora una volta l'assoluta intelligenza tattica.



Ranocchia 6,5 - Sotto gli occhi di Prandelli, vince il duello con Toni e offre una prestazione energica e concentrata. Piano piano sta tornando ai livelli che l'avevano portato in Nazionale.



Albertazzi 4 - Serata da dimenticare in fretta. Sprofonda contro Jonathan, che lo ridicolizza in più situazioni.



Toni 5 - Difende la palla come nessuno, ma quando si gira viene sempre bloccato dalla difesa interista.

IL TABELLINO



VERONA-INTER 0-2

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 5,5 (31' st Martinho 6), Maietta 5, Moras 5,5, Albertazzi 4; Sala 5, Donati 5 (41' st Cirigliano sv), Marquinho 6,5 (41' st Cacia sv); Romulo 5,5, Toni 5, Iturbe 5,5.

A disp.: Nicolas, Pillud, Marques, Gonzalez, Donadel, Donsan, Jankovic, Rabusic. All.: Mandorlini 5

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Campagnaro 6, Ranocchia 6,5, Rolando 6,5; Jonathan 7,5, Guarin 6 (29' st Kovacic 6), Cambiasso 6,5, Hernanes 6,5 (46' st Kuzmanovic sv), D'Ambrosio 6 (25' st Zanetti 6); Icardi 6, Palacio 7.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Samuel, Andreolli, Kuzmanovic, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri 7

Arbitro: Banti

Marcatori: 14' Palacio (I), 18' st Jonathan (I)

Ammoniti: Donati, Albertazzi (V); Cambiasso (I)

Espulsi: -