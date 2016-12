Serie A: Verona-Fiorentina 3-5, Montella blinda il quarto posto

17:37 - La Fiorentina batte 5-3 il Verona, vince la partita numero 1000 in Serie A e blinda il quarto posto. La Viola va sotto al 14' per il gol di Sala. La reazione è furente: Cuadrado pareggia al 31', Aquilani sorpassa prima dell'intervallo. Nella ripresa Borja Valero mette al sicuro la vittoria (63'). Il Verona resta in 10: espulso Donadel. Nel finale botta e risposta fra Toni e Matri su rigore. Poi doppietta di Aquilani (86') e gol di Iturbe.

LA PARTITA

Con un centrocampo di altissimo livello, potenzialmente uno dei primi due in Italia, la Fiorentina riprende a marciare verso la consacrazione europea. La squadra ci mette un po' a carburare, ma dopo aver preso le misure diventa inarrestabile. Gioca a memoria e approfitta dell'assenza di una vera punta (Matos è l'unico a fermarsi sotto la sufficienza) per costruire schemi alternativi e nuove memorie per il proseguo del campionato. Lo fa con una brillantezza esaltante, guidata da un Borja Valero superlativo, da un Pizarro ingegnoso e da un Aquilani tempestivo persino sotto porta. Ma tutta la squadra riesce a spingere il Verona fuori dalla partita già a fine primo tempo, quando da un'incursione di Pasqual sulla sinistra, nasce il raddoppio di Aquilani, con un facile appoggio a porta sguarnita. Fino a quel momento il Verona - che tradizionalmente lascia tanto, troppo campo alle squadre avversarie – si era aggrappata alla forza dei suoi singoli e al boato dello stadio per rimanere in scia. E, nonostante la supremazia viola nel controllo del gioco, aveva sbloccato la partita con un gol intelligente di Sala, sbucato fuori dal nulla dopo la bella combinazione fra Toni e Iturbe.

Una fiamma destinata subito a spegnersi. La Fiorentina a testa bassa prendeva il controllo della partita, schiacciava il Verona nella metà campo difensiva e aspettava il momento giusto per l'affondo. Un'assoluta genialata di Borja Valero, al 31', mandava in porta uno scatenato Cuadrado, che freddava di giustezza Rafael. E' l'inizio della fine per il Verona, che vede arrivare giocatori viola da tutte le parti. Specie sugli esterni, anche se questo aspetto non è per forza una buona notizia per Montella. In area non c'è il centravanti di razza e molti palloni diventano preda di Moras e Maietta. Al 44' la svolta: Aquilani deposita comodamente il 2-1 e comincia un'altra partita, in cui la squadra di Mandorlini farà estremamente fatica a riportare l'inerzia dalla propria parte.

La Fiorentina controlla e amministra anche in avvio di ripresa, e Pizarro pennella un pallone che Aquilani prima e Borja Valero poi, devono solo spingere in fondo al sacco per il 3-1. Il Verona resta addirittura in dieci per il giustissimo cartellino rosso a Donadel, Montella si gioca la carta Matri e ha ragione. L'attaccante, a digiuno da quasi un mese (ultimo gol al Chievo il 16 marzo, tre in totale con la nuova squadra), provoca l'espulsione e, successivamente, il calcio di rigore – da lui stesso realizzato - che fa scorrere i titoli di coda. Prima la Fiorentina rischiava qualcosina per un'ondata di generosità dei gialloblu, che con Toni (al gol n.17 in stagione) accorciavano dagli undici metri dopo un presunto fallo di Pizarro su Iturbe. Il 4-2 rimandava, invece, il match agli archivi e nel finale restava un briciolo di soddisfazione per Aquilani (doppietta personale) e Iturbe, già autori di una superba prestazione. Il Verona, leone indomito, resta a cinque punti dalla zona Europa. La Fiorentina, che coglie la vittoria n.1000 in Serie A, è tornata a un passo dall'eccellenza. Senza prime punte vere.



LE PAGELLE

Cuadrado 7 - Nel primo tempo è incontenibile, segna un gol dificilissimo e accelera a ripetizione. Nella ripresa si defila leggermente, ma il contributo finale è comunque superbo

Toni 6,5 - Gioca una partita generosa. In avvio duetta bene con Iturbe e apre il varco per il gol di Sala. Poi è imbrigliato da Gonzalo Rodriguez, ma usa tutte le sue armi per fare male. Uno da 17 gol, quest'anno, alla Fiorentina sarebbe servito

Borja Valero 8 - Pomeriggio magistrale. Legge in anticipo partita e movimenti, manda in porta i compagni e mette in ritmo la squadra. Vede dove altri non osano. Timbra il cartellino con il gol del 3-1. Ai Mondiali subito

Iturbe 6,5 - Manca un po' di brillantezza sottoporta, ma a tempo scaduto si riappropria anche di quella. Non si arrende mai, è sempre nel vivo della sfida. Segnale di maturità importante

Aquilani 8 - In assenza di Rossi e Gomez, si traveste spesso da centravanti: fa i movimenti giusti e si avvicina al gol. Quando lo trova, non si ferma più. Nel finale c'è spazio anche per la doppietta. Un pomeriggio stratosferico



IL TABELLINO

VERONA-FIORENTINA 3-5

Verona (4-3-3): Rafael 5; Cacciatore 6 (32' st Cirigliano sv), Maietta 5,5, Moras 5,5, Agostini 6; Sala 6,5, Donadel 4,5, Hallfredsson 6 (41' st Pillud sv); Iturbe 6,5, Toni 6,5, Marquinho 5. A disp.: Nicolas, Gonzalez, Marques, Albertazzi, Donati, Martinho, Jankovic, Juanito Gomez, Cacia, Rabusic. All.: Mandorlini 6

Fiorentina (4-3-1-2): Neto 6; Tomovic 6, Rodriguez 6,5, Savic 6, Pasqual 6,5; Aquilani 8 (42' st Wolski sv), Pizarro 7, Borja Valero 8; Ilicic 6 (15' st Vargas 6); Matos 5 (23' st Matri 7), Cuadrado 7. A disp.: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Diakitè, Bakic, Anderson, Joaquin. All.: Montella 7

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 14' Sala (V), 31' Cuadrado (F), 44' Aquilani (F), 18' st Borja Valero (F), 28' st rig. Toni (V), 38' st rig. Matri (F), 41' st Aquilani (F), 46' st Iturbe (V)

Ammoniti: Sala (V), Savic, Neto, Pizarro (F)

Espulsi: 24' st Donadel (V) per fallo su chiara occasione da gol