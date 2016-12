Serie A: Udinese-Milan 1-0, Di Natale condanna Seedorf 

12:00 - Nell'anticipo della 27.ma giornata di campionato, ennesimo passo falso del Milan che perde 1-0 in casa dell'Udinese. In previsione del ritorno di Champions a Madrid, Seedorf manda in campo tante seconde linee: dopo un brivido iniziale (parata di Abbiati su Pereyra), i rossoneri prendono il controllo del match e rischiano di passare due volte con Pazzini. Al 22' della ripresa ecco la beffa: Di Natale decide il match su assist di Fernandes.

LA PARTITA

Decimo posto confermato (in attesa del Genoa), decima sconfitta stagionale in campionato, quinta per Seedorf (su 10 partite). Quel numero, un tempo espressione di classe, talento e fantasia, assume a questo punto della stagione un significato cupo per il Milan, quasi maledetto. La risalita si fa difficile – non ancora impossibile – sebbene il gioco espresso a tratti, lasci qualche speranza residua. Ma di tempo, in sostanza, comincia a rimanerne pochino. Appena undici partite per dare l'assalto all'Europa e non chiudere la stagione in modo fallimentare. Fin qui, sospendendo il giudizio in Champions, non vengono altri termini per etichettare una sequenza di risultati non da Milan. La crescita sotto il profilo tecnico non va di pari passo con la personalità, quella che servirebbe per vincere partite come questa, fondamentali per acquisire fiducia (oltre a qualche punto) anche e soprattutto in vista della delicata trasferta di Champions.

Il tecnico olandese rischia di concedere qualche alibi alla squadra lasciando in panchina i titolarissimi Kakà, Taarabt e Balotelli (sensibilmente migliorato a livello fisico). Della squadra anti-Atletico potrebbero aver giocato 3-4 giocatori, fra cui De Sciglio (ottimo sulla destra per tutto il primo tempo), Abbiati, Emanuelson e magari uno fra Muntari o Pazzini. Il Milan dei primi minuti non si smentisce. Qualche buco di troppo in difesa – che per poco Pereyra non sfrutta dopo quattro giri di lancette – e parecchia qualità davanti, dove il più attivo a sorpresa è il vecchio Robinho. Honda e Birsa, rilanciato per la prima volta da titolare nel 2014, non danno cenni di vita. I rossoneri costruiscono le occasioni migliori sull'asse De Sciglio-Pazzini, ma l'ex blucerchiato non riesce a spingere in rete: sul secondo tentativo si esalta Scuffet. L'Udinese, reduce da una settimana difficile a livello mentale e in astinenza di vittorie da almeno un mese, resta a guardare e pensa a non prenderle. Cuce i reparti e prova a ripartire, ma nel primo tempo fa veramente fatica a creare occasioni.

Nella ripresa invece la squadra cresce in termini di aggressività e Di Natale riporta i suoi in carreggiata. Al 16' Totò sfiora il gol dopo una sciocchezza colossale di Mexes, al 22' trova invece il vantaggio dopo una splendida azione avviata da Pereyra e confezionata da Fernandes: 1-0. Il Milan, fermo a un altro colpo di testa di Robinho sventato dal solito Scuffet, si gioca la carta Balotelli (entrato in campo prima del gol) e fa massa nell'area avversaria. SuperMario, carico d'agonismo, scaglia sul fondo da venticinque metri. Poi duella con i difensori avversari, si allarga a sinistra e prova a indirizzare un paio di punizioni sulla testa di Pazzini. In generale porta in dote alla partita un pizzico di vivacità. Il Milan deve stare attento dietro: Allan prima e Muriel poi, vanno a un passo dal raddoppio. La gara si spegne lentamente e i rossoneri, che in campionato sono al secondo k.o. consecutivo, volano con la testa a Madrid, dove bisogna vincere con due gol di scarto. Operazione ardua, difficile: forse un po' meno che risalire la classifica.



LE PAGELLE

Honda 5 - Un solo intervento degno di nota (un recupero difensivo in scivolata nella sua area). Della sua partita si ricordano poi un facile alleggerimento a centrocampo e la proverbiale lentezza. Non ci siamo

Di Natale 7 - Gioca un primo tempo sottotono, riemerge al momento giusto. Segna il dodicesimo gol al Milan, il centottacinquesimo in Serie A, esce malconcio e fra gli applausi. Insomma, che c'è di nuovo?

Balotelli 6 - Ha voglia di sbranare la preda: calcia un paio di punizione, si carica la squadra sulle spalle ma riceve poca assistenza. Spalla dolorante o no, le speranze di passare il turno in Champions sono affidate a lui

Widmer 7 - Il 21enne gioca un'altra partita sontuosa, sull'onda lunga di quella di Coppa Italia a San Siro. Presenza costante sulla destra, ottimi tempi d'inserimento. Recapita a Di Natale un pallone delizioso

Robinho 6,5 - In un attacco statico e poco propositivo, è l'unico pesce fuor d'acqua. Nel senso che fa movimento, svaria su tutto il fronte d'attacco, cerca la giocata e si libera al tiro. Buona impressione



IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 1-0

Udinese (3-5-1-1): Scuffet 7; Bubnjic 6,5, Heurtaux 6, Domizzi 5,5; Widmer 7, Pinzi 6 (40' st Badu sv), Allan 6,5, Pereyra 6,5 (44' st Basta sv), Gabriel Silva 6; Fernandes 6,5; Di Natale 7 (32' st Muriel 6). A disp.: Brkic, Kelava, Naldo, Neuton, Yebda, N. Lopez, Zielinski, Maicosuel. All.: Guidolin 6,5

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6; De Sciglio 6,5, Zapata 6, Mexes 5,5, Emanuelson 5,5; Montolivo 5,5, Muntari 6 (26' st Taarabt 5,5); Honda 5, Birsa 5 (12' st Essien 5,5), Robinho 6,5 (18' st Balotelli 6); Pazzini 6. A disp.: Amelia, Coppola, Abate, Zaccardo, Silvestre, Constant, Saponara, Kakà. All.: Seedorf 5,5

Arbitro: Russo

Marcatori: 22' st Di Natale

Ammoniti: Fernandes (U), Muntari, De Sciglio, Mexes (M)

Espulsi: -