Serie A: Udinese-Juventus 0-2, la capolista a +8 sulla Roma

09:41 - Con una prova di grande personalità, la Juventus vince 2-0 sul campo dell'Udinese e riallunga a +8 sulla Roma, seconda in classifica. La squadra di Conte parte forte e al 16' è già in vantaggio con una magia di Giovinco. L'Udinese fatica a reagire e al 26' è sotto per la seconda volta: schema di Pirlo da corner e tocco vincente di Llorente. Nella ripresa il copione non cambia: Giovinco vicino al bis, ma il palo si oppone. Legno anche per Muriel.

LA PARTITA

Dopo aver trascorso 48 ore in apnea per la relativa vicinanza della Roma (arrivata a -5 dopo la vittoria di sabato sull'Atalanta), la Juve mostra i muscoli e si riappropria del campionato con disarmante superiorità. La squadra di Conte supera a pieni voti la prova maturità del Friuli e, nonostante il turnover imposto dall'allenatore, eguaglia i punti della scorsa stagione (87) sebbene alla fine manchino ancora cinque giornate. Da questa sera, però, il sarto di fiducia potrà cucire un altro pezzettino di scudetto sulle maglie bianconere. In una gara che, alla vigilia, poteva presentare mille insidie, la Juve non soffre praticamente mai: ha il merito di andare in vantaggio quasi subito, sfruttando il lavoro di qualche seconda linea, e non soffrire nella propria metà campo. Fa tutto con naturalezza e i primi risultati si notano al 16', quando Giovinco si ricorda di avere a disposizione un gran talento e scarica alle spalle di Scuffet dopo una girata fulminea. Caffè pagato per Domizzi, che lo agevola nella conclusione.

La Formica Atomica, per una sera, non sente la pressione e produce mostruosamente negli ultimi trenta metri di campo. Merito anche dei centrocampisti: a turno i vari Pogba, Marchisio e Pirlo cercano il dialogo e lo trovano. Il bresciano, con uno schema avviato da calcio d'angolo, costruisce il 2-0 di Llorente, che strappa il pallone a Ogbonna e scaraventa in porta con la punta del piede. Un raddoppio facile facile, che fa provare un raro senso di disagio a Guidolin. Dopo aver disegnato un piano partita prettamente difensivo, condito da tante ripartenze, l'Udinese si vede costretta a mettere palla a terra e alzare il baricentro, finendo spesso e volentieri nella ragnatela juventina. Di Natale trascorre tutto il primo tempo a lamentarsi con l'arbitro e i compagni (macroscopico un vaffa a Fernandes dopo una prova d'intesa andata in fumo): le energie, in questo modo, finiscono presto. L'unica nota stonata, per Conte, è l'ammonizione anomala di Bonucci (dalla panchina) che costerà al difensore la gara di sabato col Bologna per squalifica. Poi è ordinaria amministrazione. Il secondo tempo, ove possibile, offre meno spunti d'interesse rispetto al primo.

La Juve tiene palla, l'Udinese non riparte e si consegna alla disfatta. Giovinco ha ancora qualcosa da dimostrare, ma stavolta Llorente arriva un pizzico in ritardo all'appuntamento con il pallone. Poi Seba si procura da solo un'altra chance per la doppietta, ma il palo della porta di Scuffet si oppone dopo una splendida veronica in area. L'Udinese si rende insidiosa solo al 90', quando Domizzi sprinta e impegna Buffon e Muriel conclude sul palo una scorribanda delle sue. La Vecchia Signora, oltre a mettere in cassaforte i tre punti che spingono la Roma nuovamente a -8, si gode a pieno il turno di riposo concesso a Tevez e Vidal, che possono recuperare senza fretta dai rispettivi malanni. Il dominio in campo è condito da un esemplare risparmio di energie, che tornerà molto utile a cavallo di Pasqua con le sfide a Bologna e Benfica. Che se da un lato potrebbero aprire definitivamente le porte al terzo scudetto di fila, dall'altro mirano a riaffermare la forza juventina nell'Europa che conta. Con questo gioco e con questa testa, il doblete è possibile.



LE PAGELLE

Pogba 7 - Gioca un primo tempo di livello assoluto. In pieno controllo del centrocampo, non dà spazio agli avversari, sbroglia matasse ed entra in tutte le azioni d'attacco della sua squadra. Senza strafare, ma con immenso carisma

Di Natale 5 - Brontola per 45', poi si riposa. In effetti non è la miglior partita per mettersi in mostra. L'Udinese non costruisce nulla e quando anche i pochi palloni buoni vanno in fumo... Totò si arrabbia

Giovinco 8 - L'attaccante tascabile, spesso schiacciato dalla responsabilità, diventa trascinatore per una notte. Punta i difensori friulani e puntualmente si rende pericoloso. Gol di rara fattura, sfiora il bis ma è sfortunato

Chiellini 6,5 - Partita poderosa, assieme agli altri due compagni di reparto. Non concede un metro a Fernandes e Di Natale, è sempre in anticipo. Fisicamente imbattibile nell'uno contro uno

Gabriel Silva 5,5 - Funziona in fase difensiva, ma davanti non si vede mai. La sua mancata vena non agevola la squadra. Irriconoscibile rispetto ad altre volte

Llorente 7 - Il quattordicesimo gol stagionale, il settimo di piede, fa impazzire Conte. E' quello della liberazione e avvicina lo scudetto. Il basco è bravissimo a far salire la squadra e pressare fin dai primi metri di campo



IL TABELLINO

UDINESE-JUVENTUS 0-2

Udinese (3-5-1-1): Scuffet 5,5; Heurtaux 6, Danilo 5,5, Domizzi 5,5; Basta 5, Pereyra 5,5, Allan 5,5, Yebda 5 (25' st Muriel 6), Gabriel Silva 5,5; Fernandes 5,5; Di Natale 5 (34' st Nico Lopez sv). A disp.: Brkic, Widmer, Jadson, Pinzi, Zielinski, Maicosuel. All.: Guidolin 5,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 6,5, Ogbonna 6, Chiellini 6,5; Lichtsteiner 6,5 (30' st Isla sv), Pogba 7, Pirlo 6,5, Marchisio 6,5, Asamoah 6; Llorente 7 (40' st Osvaldo sv), Giovinco 8 (37' st Vucinic sv). A disp.: Storari, Rubinho, Bonucci, Peluso, Padoin, Vidal, Tevez, Quagliarella. All.: Conte 7

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 16' Giovinco, 26' Llorente

Ammoniti: Heurtaux (U), Bonucci, Ogbonna, Lichtsteiner (J)

Espulsi: -