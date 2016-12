Serie A, Udinese-Empoli 2-0: doppietta di Di Natale

23:15 - Inizia bene l'avventura di Stramaccioni sulla panchina dell'Udinese. Allo stadio Friuli i bianconeri vincono 2-0 con l'Empoli. Dopo un primo tempo di marca toscana e una traversa di Vecino, i padroni di casa risolvono il match nella ripresa grazie a una doppietta di Di Natale. Totò sblocca la partita al 57' dopo un delizioso assist di Muriel, poi al 62' approfitta di un errore in disimpegno di Laurini e blinda il risultato finale.

LA PARTITA

Al Friuli l'Empoli entra in punta di piedi, ma senza paura. E con sei esordienti in Serie A, dopo un inizio di marca bianconera, nel primo tempo mette l'Udinese alle corde. Idee chiare e freschezza atletica fanno la differenza e lentamente gli uomini di Stramaccioni sono costretti a ripiegare sotto i colpi del pressing alto della banda di Sarri. I toscani si trovano a memoria, giocano bene e non buttano mai la palla. Valdifiori smista e dirige l'orchestra, Tavano e Verdi dialogano bene nello stretto, lasciando a Mcedlidze le sportellate con Domizzi. Equilibrio e corsa. Con Badu spesso sulla linea di Di Natale, i friulani invece faticano a manovrare e si affidano ai cambi di gioco per Widmer e Pasquale, pronti al cross per le punte.

Ma è sempre l'Empoli ad avere in mano il pallino del gioco. Al 29' Tavano fa tutto da solo, ma spara fuori, poi Vecino scheggia la traversa al 37' con un esterno da fuori area. Trema Stramaccioni e l'Udinese serra le linee. Ai bianconeri manca un playmaker, è evidente, e il gioco in fase di costruzione latita. Muriel si abbassa per cercare spazio e veste i panni del trequartista, ma non basta. Guilherme stenta e nessuno verticalizza per Di Natale, che al 45' segna ma è in posizione irregolare.

Nella ripresa Stramaccioni corre ai ripari e mette Allan in cabina di regia. Mossa azzeccata. L'Udinese alza il baricentro e attacca Vecino, lento in fase di copertura. Badu sbaglia di testa da ottima posizione e la partita si infiamma. I ritmi alti del match danno vita a continui capovolgimenti di fronte. Sarri ordina la difesa alta e la trappola del fuorigioco funziona per un po'. Si gioca in 30 metri. Poi il guizzo del campione cambia tutto. Muriel inventa per Di Natale e Totò festeggia i dieci anni a Udine a suo modo, gonfiando la rete. Sotto di un gol, l'Empoli perde le distanze e va sotto ancora. Al 62' Laurini sbaglia clamorosamente e regala a Di Natale la palla per la doppietta e per la standing ovation al Friuli. Partita chiusa in cinque minuti. L'Udinese esce dal campo con tre punti, ma l'Empoli non è sembrata la "Cenerentola" della Serie A.

LE PAGELLE

Di Natale 7,5: Totò festeggia 10 anni a Udine con l'ennesima doppietta della carriera e inizia col botto. Leader vero e bomber di razza. Baggio, a quota 205 gol, non è lontanissimo.

Muriel 6,5: prestazione a intermittenza. Nel primo tempo si abbassa e gioca da trequartista, nella ripresa avanza e regala a Di Natale una palla col contagiri per il gol del vantaggio.

Allan 6,5: Stramaccioni lo sposta nella ripresa e cambia l'equilibrio del match. In cabina di regia detta i tempi e dà più equilibrio in mezzo al campo. Corsa e ordine

Tavano 5,5: prestazione opaca. Nel primo tempo non trova il guizzo giusto per concretizzare il forcing dell'Empoli, nel secondo tempo ha poche palle giocabili e scompare lentamente

Laurini 4,5: imperdonabile l'errore sul secondo gol di Di Natale che chiude il match. A certi livelli serve concentrazione fino all'ultimo

Rugani 6: promette bene. Fisico, personalità e buona visione di gioco. E' in comproprietà con la Juventus. I bianconeri farebbero bene a tenerlo d'occhio



IL TABELLINO