Serie A: Torino-Napoli 0-1, decide Higuain al 90'

12:43 - Il quattordicesimo gol in campionato di Gonzalo Higuain regala al Napoli i tre punti sul campo del Torino. La squadra di Benitez controlla il match, ma è la prima a rischiare: al 28' Bovo calcia da fuori e colpisce l'incrocio. il Toro si rende pericoloso anche nella ripresa: Meggiorini centra il palo, Immobile calcia alto un rigore in corsa. All'85' Padelli ferma Mertens, poi al 90' la zampata di Higuain con presunto fallo su Glik: finisce 0-1.

LA PARTITA

Per diventare grandi bisogna passare da serate così, vincere questo tipo di partite, portare la fortuna dalla propria parte. Il Napoli c'è riuscito, almeno per questa volta. Tre punti d'oro che permettono, anche a livello potenziale, di tenere nel mirino la seconda posizione occupata dalla Roma (che ha sempre una partita in meno), la cui superiorità – soprattutto dopo il risultato (e non il gioco) nello scontro diretto - ha iniziato a vacillare. Il Napoli del momento è bruttino, offre pochi spunti a livello tecnico, paga le fatiche ravvicinate in Europa. E Il Torino era forse una delle rivali peggiori che potessero capitare. La squadra di Ventura, reduce da tre sconfitte di fila, aspetta e morde fin dall'inizio, è abile a ribaltare il fronte e creare superiorità in mezzo al campo. Una serie di fattori che condizionano il match dal 1' all'89', fin quando cioè Higuain non torna a recitare la parte del fenomeno.

Prima della fine, però, c'è tanto da raccontare. Hamsik, atteso al varco dopo zero gol nelle ultime diciassette partite, ci mette poco a far capire che è l'ennesima serata no e anche il Napoli davanti s'immalinconisce alla svelta. Il Pipita è abbandonato a sé stesso, mentre Callejon e Mertens non riescono a trovare varchi. Il Toro, con il suo 5-3-2 mascherato contiene benissimo sugli esterni, privando gli avversari di un'arma tattica micidiale. Il piano-partita di Ventura non si esaurisce qui: la squadra è rapida in ripartenza, sfrutta la vena e gli inserimenti di Kurtic e le motivazioni di Barreto e Meggiorini, preferiti alla magica coppia formata da Cerci e Immobile (per una sera lasciata in panca a guardare). La prima occasionissima porta la firma di Bovo: palo dai venticinque metri. Sarebbe anche l'unica chance di un primo tempo ruvido, in cui gli uomini di Benitez raramente trovano il ritmo.

Jorginho è imbrigliato, Inler sbaglia una quantità di passaggi industriale e, come detto, davanti non c'è il necessario sprono per rivoltare la partita. Il Toro nell'intervallo prende coraggio e in avvio di secondo tempo è subito pericoloso. Giusto il tempo di concedere una sfuriata a Higuain (prima parata di Padelli) e riversarsi in attacco: combinazione Barreto-Meggiorini, il tiro dell'ex Novara colpisce il palo. Poi è Darmian a impensierire un super Reina con la botta da lontano. Infine è Immobile, mandato nella mischia fra l'ovazione dei tifosi, a mettere i brividi alla retroguardia azzurra. Il centravanti ex Genoa è anche sciagurato quando, al 28', calcia altissimo a dieci metri dal portiere e con la porta spalancata. Il Napoli è salvo, regge l'impatto di Cerci, e nel finale prova a sfruttare la verve di Mertens per rimettersi in partita. Dai e dai, il pallone buono arriva a Higuain, che inciampa su Glik e si presenta davanti a Padelli per il vantaggio. E' il 90' e non c'è più tempo per reagire. Quello per infuriarsi con l'arbitro non manca: il Napoli esce dal campo con i tre punti e fra le polemiche.



LE PAGELLE

Meggiorini 7 - Inesauribile. Gli mancano la velocità di Cerci e il cinismo di Immobile, ma compensa con un cuore grande così. Insegue gli avversari, colpisce un palo e fa un lavoro stratosferico fino al cambio

Higuain 7,5 - Scialbo nell'approccio alla gara, cresce nel secondo tempo. Fa le prove generali al 6', quando impegna Padelli. Poi i compagni non gli recapitano più un pallone fino al 90', ma quando è il momento ne fa tesoro

Immobile 6 - Meriterebbe un voto molto più alto per la carica e le soluzioni trasmesse alla squadra dal suo ingresso in campo. Ma sbaglia un gol fatto: un rigore in movimento, forse più semplice

Hamsik 5 - Un fantasma. Benitez dice che si ritroverà: quando? Il suo contributo diventa fondamentale per far gioco e spaccare in due certi tipi di partite come quella dell'Olimpico

Kurtic 7 - Gara fantastica. Svolge mille mansioni, ma il piatto forte sono gli inserimenti. Guida le ripartenze, scappa in velocità, crea sovrannumero. Un trascinatore

Callejon 5 - Per una sera come Hamsik: si vede pochissimo, finisce nella morsa del centrocampo avversario e non riesce mai a tornare utile. Passaggio a vuoto



IL TABELLINO

TORINO-NAPOLI 0-1

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Moretti 6, Glik 6, Bovo 6,5; Maksimovic 6, Tachtsidis 6, El Kaddouri 6,5, Kurtic 7 (33' st Basha sv), Darmian 6,5; Barreto 6 (11' st Immobile 6), Meggiorini 7 (25' st Cerci 6). A disp.: Gomis, Berni, Vesovic, Farnerud, Gazzi, Rodriguez, Basha. All.: Ventura 6

Napoli (4-2-3-1): Reina 7; Revelliere 5,5 (28' st Henrique sv), Fernandez 6,5, Albiol 6, Ghoulam 5; Inler 5,5 (19' st Behrami 5,5), Jorginho 6; Callejon 5 (35' st Insigne sv), Hamsik 5, Mertens 6; Higuain 7,5. A disp.: Doblas, Colombo, Britos, Dzemaili, Mesto, Pandev, Zapata. All.: Benitez 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 45' st Higuain

Ammoniti: Bovo, Glik (T), Jorginho, Inler (N)

Espulsi: -