Serie A, Torino-Livorno 3-1: tripletta di Immobile

00:03 - Nell'anticipo della 28.a giornata il Torino si sbarazza facilmente del Livorno per 3-1. I granata, padroni della partita dal primo all'ultimo minuto, passano in vantaggio al 25' grazie ad un colpo di testa di Immobile. L'attaccante ex Pescara chiude il match nel secondo tempo con altre due reti (60' e 67') e raggiunge a quota 16 la vetta della classifica marcatori. A nulla serve la rete di Siligardi a due minuti dal termine.

LA PARTITA

Ferito nell’orgoglio (e dagli arbitri) il Torino torna alla vittoria dopo 4 sconfitte di fila che hanno fatto perdere ai granata il treno Europa League. Prestazione maiuscola da parte di tutti e 11 gli uomini di Ventura ma, indubbiamente, il protagonista di giornata è Ciro Immobile, autore di tre reti (meravigliosa la terza) che lo proiettano in testa alla classifica dei marcatori con 16 gol e avvisano Cesare Prandelli: uno così in Brasile ci dovrà essere. Per un Toro ritrovato c’è un Livorno inesistente e impalpabile, arrivato all’Olimpico per fare da sparrig-partner ai padroni di casa. Belfodil continua a deludere e le responsabilità dell’attacco non possono gravare tutte sulle spalle di Paulinho.



Ventura rilancia dal primo minuto la coppia d’oro Immobile-Cerci mentre Di Carlo, costretto a rinunciare agli squalificati Emeghara e Mbaye, sceglie l'ex Inter a supporto del brasiliano e Mesbah sulla fascia sinistra. Il Toro parte subito forte, nonostante non possa inizialmente contare sul supporto della curva (la Maratona è entrata al 10’ in segno di protesta dopo gli ultimi arbitraggi) e già dopo una manciata di minuti Cerci, ben servito da Kurtic, ha sul sinistro la palla del vantaggio ma Bardi rimedia in uscita. Il vantaggio è nell’aria e al 25’ i granata ritrovano finalmente quel gol che mancava dal 17 febbraio scorso (successo 3-1 a Verona). Punizione di Bovo dalla sinistra, Immobile anticipa di testa Paulinho e segna il suo quattordicesimo gol stagionale. Di Carlo perde per infortunio Emerson alla mezz’ora e i suoi imbarcano acqua da tutte le parti. I padroni di casa sfiorano ripetutamente il raddoppio prima con Bovo poi con Glik e Cerci. Ma complice l’imprecisione dei granata e le parate di un Bardi in grande spolvero si va negli spogliatoi sull’1-0.



La seconda metà di gara non cambia spartito. Il Toro domina in ogni zolla del campo e il Livorno recita la parte della vittima sacrificale. Cerci, ottimo assist-man, conferma però la sua serata no sotto porta. Al 54’, dopo una bella combinazione con Immobile, sbaglia ancora davanti a Bardi, incominciando a far spaventare l’Olimpico, impaurito da una possibile beffa livornese. Ma a scacciare ogni paura ci pensa Immobile. Al 60' raccoglie un magnifico assist di El Kaddouri e beffa il numero uno amaranto con una palla colpita colpita malissimo. Sette minuti dopo realizza la tripletta personale grazie ad una staffilata dai 25 metri su cui non può nulla il giovane portiere dei toscani. Da quel momento in poi per il Torino è tutto in discesa. Di Carlo prova a cambiare le carte in tavola inserendo Benassi e Siligardi e proprio quest’ultimo realizza il gol della bandiera a due dal termine. Ma è troppo tardi per tentare la rimonta e il Livorno esce dall'Olimpico consapevole che per la salvezza sarà durissima, specialmente giocando in questo modo.

LE PAGELLE

Immobile 8,5: Un uragano che si abbatte sulla difesa livornese. Segna in tutti i modi: di testa, di rapina e con una gran botta da fuori area. Capocannoniere del torneo senza aver battuto nemmeno un calcio di rigore. Dopo l'amarezza per le reti sbagliate contro il Napoli oggi fa il fenomeno. Dategli un biglietto per il Brasile



Cerci 6,5: Spreca tutto ciò che un attaccante può sprecare davanti a Bardi ma l'intesa con Immobile è stupenda. Esce e si lamenta per la sostituzione perché voleva entrare anche lui nel tabellino dei marcatori. Non ce la fa ma gioca comunque una buonissima partita.



Darmian 7: Un motorino che percorre la fascia senza mai fermarsi. Attacca e difende con la stessa intensità.



Bovo 7: Specialista nelle punizioni e nei tiri da fuori, mostra tutto il suo repertorio. Assist per il primo gol di Immobile e conclusioni che richiedono un super Bardi.



Siligardi 6,5: Entrato a metà ripresa regala al Livorno il gol della bandiera quando oramai è troppo tardi. Ma per Di Carlo il suo recupero può significare tanto



Bardi 7,5: Para tutto il parabile. Inizia una "guerra" con Cerci che lo vede uscire trionfatore. Se non ci fosse stato lui oggi sarebbe servito il pallottoliere.

IL TABELLINO

TORINO-LIVORNO 3-1

Torino (3-5-2): Padelli 6; Bovo 7, Glik 6.5, Moretti 6; Maksimovic 6.5, Kurtic 6.5, Vives 6(35' st Gazzi s.v.), El Kaddouri 6.5, Darmian 7; Cerci 6.5 (27' Meggiorini 6), Immobile 8.5 (30' st Tachtsidis 6).

A disp.: Gomis, Berni, Rodriguez, Barreto, Vesovic. All.: Ventura

Livorno (3-5-2): Bardi 7.5; Castellini 5, Emerson 6 (29' Rinaudo 5.5), Ceccherini 5; Piccini 5, Duncan 5.5, Biagianti 5(24' st Benassi 5.5), Greco 5 (20' st Siligardi 6.5), Mesbah 5; Paulinho 5.5, Belfodil 5

A disp.: Anania, Aldegani, Gemiti, Mosquera, Bartolini, Borja, Valentini, Coda. All.: Di Carlo

Arbitro: Russo

Marcatori: 25', 15' st, 22' st Immobile (T), 43' st Siligardi (L)

Ammoniti: Mesbah (L)

Espulsi: -